Algérie: Texte réglementaire renforçant le système de transparence en cours d'élaboration

GHARDAIA — La présidente de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption (HATPLC), Salima Mousserati a indiqué, mercredi depuis Ghardaïa, qu'un texte réglementaire "est en cours de préparation" pour renforcer le système de transparence et assurer "plus de crédibilité" dans la lutte contre la corruption.

L'Autorité s'emploie, en coordination avec différents partenaires, à renforcer les outils, systèmes et méthodes de lutte contre la corruption dans "la plus grande transparence", a affirmé Mme Mousserati lors d'une journée d'études sur "les outils de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption dans les établissements publics et les collectivités locales".

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de "la préparation d'un avant-projet sur le texte réglementaire prévu par la loi 22/08 qui régit les systèmes de conformité et de transparence", a-t-elle précisé.

La transparence constitue "un mécanisme qui garantit la crédibilité et l'intégrité de l'agent du service public et la bonne gouvernance ainsi que la lutte contre la corruption", a souligné Mme Mousserati, relevant que chaque institution est appelée à "mettre en place en son sein un mécanisme de contrôle pour lutter contre toute forme de corruption et consolider la bonne gouvernance".

Elle a ajouté que l'Autorité oeuvre à "ancrer la culture de la transparence et contribuer à la moralisation de la vie publique et renforcer les principes de la transparence et de la bonne gouvernance".

Pour leur part, plusieurs intervenants ont abordé une série de questions liées notamment à l'enrichissement et l'élaboration d'un avant-projet réglementaire de la transparence qui s'articule sur plusieurs éléments visant à garantir l'intégrité et la prévention et la lutte contre la corruption et la mise en place de méthodes efficaces de transparence.