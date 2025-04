Madagascar: Plastic odyssey - La mission océanographique et citoyenne bien lancée

Une deuxième escale pour le navire Odyssey dans le cadre du projet ExPLOI ou Expédition plastique océan indien de la Commission de l'Océan Indien, soutenu par l'Agence Française de Développement. Après la première escale qui s'est tenue à La Réunion, voilà que Maurice accueille l'expédition. « Cette escale mauricienne s'inscrit comme un temps fort de mobilisation et de sensibilisation, visant à créer un véritable espace de dialogue autour des enjeux de la pollution plastique » informe la COI.

Le passage du navire Odyssey à l'île Maurice va se faire du 14 au 25 avril 2025. A travers un programme varié et accessible, mêlant conférences débats, tables rondes, projections de documentaires et ateliers interactifs, le public pourra rencontrer et échanger avec des experts, chercheurs, entrepreneurs, décideurs politiques et membres de la société civile. « Une occasion de mettre en avant des solutions concrètes et locales, en s'appuyant sur le partage de connaissances, d'innovations et d'expériences réussies dans la région.»

Il conviendrait de noter qu'une campagne océanographique et citoyenne pour un océan indien sans plastique est menée depuis le 2 avril dernier. Cette mission régionale vise à mener une exploration scientifique sur l'impact de la pollution plastique marine en Indianocéanie, sensibiliser les populations et promouvoir des solutions concrètes de prévention et de valorisation des déchets plastiques. Le navire va ainsi faire le tour des îles de l'océan Indien. Après Maurice, ce sera au tour de Madagascar de l'accueillir du 28 avril au 8 mai prochain.