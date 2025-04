Madagascar: Coopération militaire - Des centaines de soldats étrangers stationnés au pays jusqu'au 25 avril

La manoeuvre militaire conjointe « Tulipe 2025 » est une démonstration stratégique sous l'égide de la France dans un contexte diplomatique sensible.

Mahajanga accueille, du 20 au 25 avril 2025, la manoeuvre militaire conjointe « Tulipe 2025 », réunissant près de 1 500 soldats issus de cinq pays de la région : Madagascar, Seychelles, France, Comores et Maurice. Dans cette ville, la présence des soldats français est déjà effective depuis quelques jours. Organisé dans plusieurs localités de la province de Mahajanga, notamment Antsanitia, Ankilahila, Ambalakida, Mahajanga ville, Katsepy, Bekipay, Soalala et Andranomavo, cet exercice militaire d'envergure s'inscrit dans une logique de coopération régionale en matière de défense, mais résonne aussi avec une actualité politique et diplomatique chargée.

Pour la partie malgache, l'exercice représente une opportunité de renforcer les capacités de ses forces terrestres, navales et aériennes. « Il s'agit d'une occasion pour que nos soldats puissent renforcer leurs compétences et leurs capacités opérationnelles », explique le général Rakotoarisoa, coordonnateur de l'exercice auprès de l'Etat-major de l'armée malgache. À travers des scénarios opérationnels réalistes, les forces armées malgaches s'exercent, dans le cadre de « Tulipe 2025 », à la coordination interarmées, à la gestion de crise et à l'intervention en zone côtière et rurale, en collaboration avec leurs homologues des îles voisines.

Déploiement temporaire

Au-delà de l'aspect strictement militaire, l'exercice « Tulipe 2025 » traduit une volonté régionale de renforcer l'interopérabilité entre les armées des pays membres de la Commission de l'océan Indien (COI). La première manoeuvre du même nom a eu lieu en 1999 à Madagascar. La participation de la France, à travers les Forces armées de la zone sud de l'océan Indien (FAZSOI), illustre l'importance stratégique que Paris accorde à cette zone géopolitique, à la croisée des routes maritimes internationales.

Les forces françaises sont déjà déployées. Le capitaine Thibaut Semen, officier français auprès de la FAZSOI, souligne le caractère temporaire et autonome du déploiement français : « Nous logeons ici de façon temporaire. Nous sommes autonomes en termes d'alimentation avec nos rations de combat et nous avons une capacité d'hygiène corporelle en autonomie. » Les soldats français, basés dans le gymnase sportif de Mahajanga, disposent, en effet, de leur propre logistique, réduisant ainsi leur empreinte sur les infrastructures locales.

Tensions géopolitiques

La tenue de « Tulipe 2025 » à Madagascar coïncide avec deux événements diplomatiques majeurs dans le pays. Notamment la visite d'État d'Emmanuel Macron à Madagascar, prévue pour le 23 avril, et la tenue du Vème sommet des chefs d'État et de gouvernement de la COI, le 24 avril, à Antananarivo. Ce chevauchement soulève des interrogations. Faut-il y voir un simple hasard du calendrier ou une mise en scène diplomatique subtile ?

Dans un contexte régional marqué par des enjeux sécuritaires croissants - piraterie maritime, trafics en tout genre, tensions géopolitiques dans l'Indo-Pacifique - la présence simultanée de troupes étrangères et de dirigeants politiques dans l'Île traduit une convergence entre sécurité régionale et diplomatie de haut niveau. Pour Madagascar, cet exercice militaire et les événements diplomatiques qui l'accompagnent peuvent être perçus comme une forme de repositionnement stratégique. La Grande Île semble vouloir renforcer sa stature régionale, en jouant un rôle plus actif dans la sécurité de l'océan Indien. L'accueil du sommet de la COI et d'un président français en visite d'État vient asseoir cette ambition. Reste à savoir si cette dynamique s'accompagnera d'un investissement structurel dans les capacités militaires locales et d'un renforcement durable de la coopération régionale. En attendant, Mahajanga devient, pour plus d'une semaine, le théâtre d'une démonstration militaire aussi symbolique que stratégique.