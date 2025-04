Madagascar: Behenjy - Deux dahalo abattus lors d'un échange de tirs avec la gendarmerie

La lutte contre le vol de bétail reste intense dans les zones rurales. Le dimanche 13 avril dernier, une opération conjointe, menée par les forces de gendarmerie et les villageois, a permis de neutraliser deux dahalo notoires à Behenjy, dans le district d'Ambatolampy, lors d'un échange de tirs meurtriers. Tout a commencé dans la commune rurale de Morafeno, district d'Arivonimamo, plus précisément à Mamoeramanjaka. Trois zébus ont été volés d'un enclos par un groupe de dahalo. Alertés, les villageois se sont lancés à leur poursuite avec l'appui de deux gendarmes du poste fixe de Morafeno.

Très vite, un dispositif de bouclage a été mis en place dans toute la zone grâce à la mobilisation des postes avancés de Miantsoarivo et de Behenjy. Les voleurs ont tenté de prendre la fuite vers Androifataka Faravohitra, dans le fokontany de Soamitazana, commune de Namatoana. Mais leur cavale s'est brusquement arrêtée face à l'intervention rapide et déterminée des gendarmes de Behenjy et des villageois. Anticipant leur passage, les forces de l'ordre avaient préparé un dispositif d'interception. Cernés, les dahalo ont refusé de se rendre et ont ouvert le feu, entraînant une fusillade. L'affrontement a été bref mais intense. Les deux voleurs de bétail ont été abattus lors des échanges de tirs. Il s'agit de Naivo Lavasanga, âgé de 40 ans, et de Faly, seulement âgé de 18 ans. Tous deux étaient bien connus des autorités locales. Recherchés depuis longtemps, ils faisaient partie d'un réseau de dahalo qui sévissait régulièrement dans les communes de Namatoana, Behenjy, Morafeno, et jusqu'à Arivonimamo.

Ils étaient originaires d'Analapiringa, dans le fokontany de Betlehema, commune de Namatoana. Les trois zébus volés ont été retrouvés sains et saufs et restitués à leurs propriétaires. Ces derniers, soulagés et reconnaissants, ont chaleureusement salué l'action rapide des gendarmes et la solidarité des villageois. Les corps des dahalo abattus ont été remis à leurs familles pour les funérailles. De leur côté, les forces de sécurité annoncent la poursuite des opérations de sécurisation dans cette région toujours marquée par l'insécurité liée au vol de bétail. Une collaboration étroite entre forces de l'ordre et population locale continue d'être mise en avant comme un levier clé pour restaurer la paix dans les zones rurales.