Madagascar: Électrification rurale - Engagement du pays pour un accès durable à l'énergie à l'EAIF 2025

Le Forum d'investissement pour l'accès à l'énergie (EAIF 2025) s'est tenu du 8 au 10 avril 2025 à Kampala, en Ouganda. A cette rencontre, Madagascar a été représenté par Heritiana Razafindrakoto, directeur de la Planification, Suivi et Évaluation auprès de l'ADER. Cet événement, l'un des plus importants sur les énergies renouvelables en Afrique, a rassemblé décideurs publics, partenaires techniques et investisseurs.

Le forum a mis en avant la nécessité de structurer un marché durable pour les mini-réseaux verts (MRV), et de renforcer la coopération entre les États et les acteurs du secteur privé. Le programme AMAP y a été présenté comme un levier essentiel d'assistance technique pour dix pays africains, dont le Mali, le Cameroun et la Guinée, afin d'implémenter des mini-réseaux efficaces et standardisés.

Une table ronde a réuni des représentants des gouvernements de la Guinée, du Mali et de Madagascar, ainsi que le PNUD et la SEFA, afin d'identifier les obstacles au développement énergétique et les solutions adaptées à chaque pays. Suite à la signature du nouveau Pacte Énergétique en janvier 2025, Madagascar vise à fournir un accès à l'énergie à 80 % de sa population d'ici 2030, à un coût abordable et dans une logique de durabilité.