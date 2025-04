Tunisie: 614,8 MD d'excédent alimentaire au 1er trimestre 2025

La balance commerciale alimentaire a enregistré, au cours du premier trimestre de l'année 2025, un excédent de 614,8 millions de dinars, contre 1 115,5 millions durant la même période de l'année précédente, selon les données publiées par l'Observatoire national de l'Agriculture (ONAGRI).

Le taux de couverture des importations par les exportations s'est établi à 134,7 % à fin mars 2025, contre 161,6 % à fin mars 2024. En valeur, les exportations alimentaires ont diminué de 18,4 %, tandis que les importations ont reculé de 2,1 %.

Ce repli est principalement dû à la baisse des exportations d'huile d'olive (-23,3 %), de dattes (-18,7 %) et de produits de la pêche (-31,6 %), et ce malgré une diminution des importations de céréales (-18,3 %), de sucre (-33,4 %) et d'huiles végétales (-50,6 %).

Les prix à l'exportation ont reculé de 54,5 % pour l'huile d'olive et de 9,6 % pour les produits de la pêche, alors qu'ils ont augmenté de 1,3 % pour les dattes et de 30,3 % pour les agrumes, par rapport à la même période de 2024.

Côté importations, les prix des céréales ont baissé de 18,5 % pour le blé dur et de 3,5 % pour le blé tendre, tandis qu'ils ont augmenté de 4,7 % pour l'orge et de 7,7 % pour le maïs. Le prix du sucre a chuté de 34,9 %, contrairement aux huiles végétales (+19 %) et aux produits laitiers et dérivés (+10,8 %).

Pour rappel, le déficit de la balance commerciale globale du pays a augmenté de 66,8 % au premier trimestre 2025, atteignant -5 050,5 millions de dinars à fin mars, contre -3 027,4 millions à la même période en 2024.

Le total des importations est passé de 19 315,3 millions de dinars à fin mars 2024 à 20 375,5 millions à fin mars 2025, soit une hausse de 5,5 %. Les groupes "énergie" et "matières premières et demi-produits" ont représenté à eux seuls 50,3 % des importations totales.

Les importations alimentaires ont compté pour 8,7 % des importations globales, avec 1 769,2 millions de dinars, tandis que les exportations alimentaires ont représenté 15,6 % des exportations totales.

L'excédent de la balance commerciale alimentaire a contribué à réduire le déficit global de la balance commerciale de 24,7 %.