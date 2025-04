Afrique de l'Est: L'ambassadeur du Soudan en Éthiopie rencontre le représentant permanent de l'Union africaine

L'ambassadeur du Soudan en Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine, M. Al-Zein Ibrahim Hussein a rencontré mercredi M. Mahmoud Ali Youssef, président de la Commission de l'Union africaine, et a réitéré l'accueil favorable des dirigeants et du peuple soudanais à son entrée en fonction. Il l'a également remercié pour son interaction positive avec les questions du Soudan à la lumière de l'agression lancée par la milice rebelle.

L'ambassadeur a fourni un exposé détaillé sur l'évolution de la situation au Soudan et sur le succès des forces armées et de leurs forces de soutien dans la libération de Khartoum, la capitale du Soudan, et sur leur lutte continue pour la dignité jusqu'à la libération de tout le territoire soudanais et l'établissement de l'État et de ses institutions. Il a également fait le point sur les violations commises par les milices assiégeant El Fasher et les camps de déplacés de Zamzam et d'Abou Shouk, qui ont été largement condamnées, notamment par l'Union africaine.

La réunion a également abordé le rôle de l'Union africaine dans le passé, son importance à l'étape critique actuelle et la nécessité pour le Soudan de régulariser sa situation, ce qui nécessite une coordination étroite et un engagement positif à la lumière de la feuille de route annoncée par Son Excellence le général Abdel Fattah Al-Burhan, président du Conseil Souverain de Transition, en février dernier.

Pour sa part, M. Mahmoud Ali Youssef, Président de la Commission, a salué les développements majeurs et positifs survenus au Soudan, notamment le retour de la capitale, Khartoum, qui symbolise la souveraineté et les institutions du Soudan, notamment le Conseil de souveraineté de transition, organe officiel de direction du pays. Il a affirmé son soutien à la souveraineté du Soudan, son attachement à l'intégrité de son territoire et à son intégrité territoriale, et son rejet de toute tentative ou arrangement parallèle visant à créer une sécession, en particulier au Darfour. Il a également salué tous les efforts visant à assurer la paix, la stabilité et une transition sûre dans le pays.\ OSM