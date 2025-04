Soudan: Al-Eaysir - La police soudanaise, avec toutes ses composantes, reste à l'avant-garde des unités qui ont participé à la Bataille de la Dignité

Le ministre de la Culture et de l'Information et porte-parole du gouvernement, Khaled Al-Eaysir a affirmé que la police soudanaise, avec toutes ses composantes, est restée à l'avant-garde des unités participant à la bataille de la Dignité, travaillant en silence et obtenant des succès remarquables dans plusieurs domaines. Son rôle s'est concrétisé par les grands sacrifices consentis par les Forces Centrales de Réserve et les opérations connues sous le nom d'« Abu Taira »)

Al- Eaysir a déclaré dans un message sur sa page Facebook ce soir, à la suite de sa rencontre avec le directeur général par intérim de la police soudanaise, Lit-Gen de police Mohamed Ibrahim Awadallah, que notre pays entre dans une nouvelle phase, qui nécessite des efforts concertés et une coopération entre toutes les institutions de l'État, afin d'assurer le retour des citoyens dans leurs foyers et de leur fournir des services de base, et c'est ce à quoi nous aspirons tous.

Exprimant sa joie à l'occasion de cette rencontre et sa grande reconnaissance aux membres des forces de police soudanaises dans l'exercice de leur rôle national de préservation de la sécurité et des biens basé sur la mission de la police au service du peuple.\ OSM