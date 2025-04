Soudan: Jaber rencontre le directeur exécutif du Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS)

Le membre du Conseil de souveraineté, commandant en chef adjoint, Lit-Gen ingénieur Ibrahim Jaber Ibrahim a informé mercredi le Directeur exécutif de l'UNOPS, M. Moreira da Silva sur l'ampleur des destructions causées par la milice rebelle-FSR aux infrastructures, aux institutions d'électricité et d'eau, aux hôpitaux et aux routes.

Son Excellence a informé le directeur exécutif du Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS) sur des efforts déployés par le gouvernement pour fournir des services urgents aux citoyens et faciliter leur retour volontaire dans leurs régions. Il a exprimé sa confiance dans le succès du rôle attendu de l'organisation onusienne dans la phase de reconstruction, en évaluant les besoins et en fournissant le financement nécessaire.

M. da Silva a appelé au cours de la réunion à tirer parti de l'expérience de renforcement de la confiance mise en oeuvre au Yémen pour transporter l'aide par route et par camion vers diverses régions du Soudan.

Il a déclaré que malgré l'insuffisance et la baisse du financement des donateurs internationaux pour l'aide humanitaire et la reconstruction, il est nécessaire d'exempter le Soudan et d'augmenter le montant du soutien fourni, compte tenu des destructions importantes causées par les milices rebelles dans le pays.

Dans un communiqué de presse, le sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Hussein Al-Amin Al-Fadil, a expliqué que le secrétaire général adjoint des Nations Unies a exprimé la solidarité de l'organisation onusienne avec le peuple soudanais pour atténuer l'impact des destructions laissées par la milice, qui ont touché toutes les installations publiques et privées, ainsi que les musées qui n'ont pas été épargnés par la destruction et le vandalisme.

Le sous-secrétaire aux Affaires étrangères a ajouté que les deux parties ont convenu de mener une évaluation des projets urgents pour soutenir le retour des citoyens, notamment l'électricité, l'eau, la santé, les routes et les écoles, par l'intermédiaire de l'équipe du Programme des services de projets des Nations Unies.

Il est à savoir que la visite de M. Moreira da Silva vient dans le cadre d'une visite officielle de cinq jours qui comprend l'Éthiopie, la Somalie et le Soudan.

Au cours de ce déplacement, M. Moreira plan de rencontrer des représentantes et représentants d'autorités nationales et de partenaires de développement. Il parlera des solutions concrètes que propose l'UNOPS pour aider ses partenaires à maximiser les effets de leurs activités humanitaires, de développement et de consolidation de la paix, en vue de soutenir la réalisation des Objectifs de développement durable.

Ce déplacement vise également à améliorer la compréhension des besoins sur le terrain et de la manière dont l'UNOPS peut intensifier ses opérations pour y répondre.

Au Soudan, l'UNOPS renforce les infrastructures de santé, améliore l'accès à une eau salubre, soutient les opérations de consolidation de la paix pour protéger les populations civiles et favorise une utilisation plus durable et équitable des ressources naturelles.\OSM