Soudan: Le ministre des Finances souligne l'importance de renforcer la coopération économique avec l'Égypte

Le Ministre des Finances et de la Planification économique, Dr Gibril Ibrahim a souligné l'importance de renforcer la coopération économique et la communication continue avec la République arabe d'Égypte pour réaliser les intérêts des deux pays. Lors de sa rencontre avec l'ambassadeur Hani Salah, ambassadeur d'Égypte au Soudan, au ministère aujourd'hui, il a fourni une explication détaillée des efforts du gouvernement pour augmenter les revenus, améliorer la balance commerciale et continuer à développer la production agricole.

L'ambassadeur a été informé des priorités de reconstruction les plus importantes du gouvernement, notamment les infrastructures, notamment les routes, les chemins de fer, les ports, les aéroports et les réseaux électriques, en plus de la fourniture de services de santé et de réseaux d'eau potable. Il a souligné que le gouvernement, par l'intermédiaire d'agences spécialisées, a préparé une vision globale pour reconstruire et reconstruire ce qui a été détruit par la guerre.

De son côté, l'ambassadeur Hani Salah a révélé que des dispositions sont en place pour organiser un forum d'affaires en juillet prochain, et qu'une coordination sera ensuite faite avec le ministère soudanais des Affaires étrangères pour former un groupe de travail conjoint entre les deux pays afin d'étudier les secteurs prioritaires pour la reconstruction du Soudan et de préparer une conférence internationale sur la reconstruction au Caire avec la participation des institutions financières régionales et internationales et des partenaires au développement.

Les deux parties ont convenu d'élargir les échanges commerciaux pour atteindre des intérêts communs.