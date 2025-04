Soudan: Le Fonds d'aide aux patients du Koweït commence à réhabiliter les stations d'eau potable dans l'État de Khartoum

Le directeur exécutif du Fonds d'aide aux patients koweïtiens dans l'État de Kassala Dr Abdul Majeed Fadlallah a annoncé l'achèvement des dispositions pour le lancement d'un projet de réhabilitation des stations d'eau potable, de soutien au transport et au traitement des déchets solides et de construction de toilettes dans les centres de déplacement de l'État de Khartoum, avec un financement du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF).

Le projet comprend la réhabilitation des stations Al-Manara et Al-Tamaniyat, considérées parmi les principales stations de l'État de Khartoum et qui ont été touchées par la guerre, en plus de l'entretien de 150 toilettes, la construction de salles de bains permanentes à l'intérieur des centres de santé et la mise en oeuvre de campagnes de sensibilisation à la santé et à l'hygiène publique. Il a souligné que le projet représente une étape stratégique pour créer un environnement propice au retour volontaire dans l'État de Khartoum après sa libération, d'autant plus qu'il contribue à fournir de l'eau potable saine et sûre aux citoyens des localités de Bahri et de Karari, en plus de son rôle vital dans la réduction des maladies liées à la pénurie d'eau et à la pollution.

Dr Mohamed Gamal, directeur du programme de santé et de nutrition au Fonds d'aide aux patients, a déclaré que le projet s'inscrit dans le cadre d'un partenariat et d'une coordination avec les organismes officiels. Une délégation du Fonds a tenu une série de réunions pour assurer l'intégration des efforts et le succès du projet.

Il convient de noter que le Fonds d'aide aux patients a mis en oeuvre plusieurs projets essentiels dans l'État de Khartoum pendant la guerre, notamment la construction d'une usine de production d'oxygène pour l'hôpital Al-No, la réhabilitation d'un certain nombre de centres de santé et la mise en oeuvre de programmes de lutte contre les vecteurs de maladies, tout en continuant à fournir des services de santé par l'intermédiaire de ses institutions réparties dans tout l'État.