Soudan: Jaber préside une réunion des comités de réseautage et de contrôle des expimports dans les ports terrestres et airiens

Le membre du Conseil de souveraineté, commandant en chef adjoint, Lit-Gen ingénieur Ibrahim Jaber Ibrahim, a présidé mercredi au siège du registraire général du commerce à Port Soudan la réunion des comités de mise en réseau et d'importation et d'exportation dans les ports et aéroports, en présence du ministre du Conseil des ministres et du ministre des Finances.

Lit-Gen Jaber a informé les hommes d'affaires et les employeurs soudanais travaillant dans l'import-export que toutes les données et tous les documents relatifs aux registres des entreprises et aux agences à Khartoum seraient récupérés après la destruction systématique des installations publiques par la milice rebelle.

Lit-Gen Jaber a ordonné l'accélération des opérations de mise en réseau pour faciliter les procédures liées aux activités commerciales menées par les entreprises en interne et en externe.

Son Excellence a apprécié les efforts déployés et l'amélioration notable dans la fourniture de services au public ainsi que les facilités importantes accordées pour l'obtention d'un registre commercial conformément aux exigences fixées par le ministère de la Justice et le registraire du commerce pour faciliter l'activité commerciale au Soudan.

De son côté, la directrice générale de l'Organisation des Normes et de la Métrologie, l'ingénieur Rahba Saeed Abdallah, a salué les réalisations du Département du registre général du commerce dans la récupération des dossiers et le démarrage du processus de mise en réseau.

Mme Rahba a indiqué que le processus de mise en réseau entre les départements des normes et de la métrologie a été achevé à 90%, tandis qu'un partenariat a été activé avec le Service général de renseignement et un certain nombre d'institutions et d'organismes pour établir la plateforme « Notre pays » afin de renforcer la mise en réseau entre les entités concernées.

Dans un communiqué de presse, le conseiller juridique et registraire commercial, le Dr Ibrahim Mohammed Darij, a expliqué que la réunion avait pour objectif de relier la plateforme Baladna Network aux entités impliquées dans les travaux commerciaux, économiques, sécuritaires et juridiques.

Son Excellence a expliqué que la réunion a abouti à un certain nombre de recommandations, notamment l'activation de la coordination entre toutes les autorités compétentes, l'examen de toutes les entités commerciales enregistrées et la nécessité pour les comités de soumettre leurs rapports de travail d'ici la fin avril pour assurer la transition du travail des institutions vers le gouvernement électronique.