Soudan: Le ministère australien des Affaires étrangères réitère le soutien de son gouvernement à la stabilité, à l'unité et à l'intégrité territoriale du pays, et rejette toute tentative de formation d'un gouvernement parallèle.

Canberra — M. Ahmed Salah Bayoumi, chargé d'affaires à l'ambassade du Soudan en Australie, a rencontré, mercredi 16 avril 2025, Mme Lara Nasu, sous-secrétaire adjointe par intérim aux affaires africaines au ministère australien des Affaires étrangères, dans son bureau.

Il l'a informée des derniers développements politiques et sur le terrain au Soudan et des mesures prises par le gouvernement soudanais pour créer un climat politique démocratique et civil pour la formation d'un gouvernement de transition aux compétences nationales. Il l'a également informée de la démarche hostile prise par le gouvernement kenyan pour accueillir une réunion de la milice rebelle et de certains de ses partisans afin d'annoncer un gouvernement parallèle, et de son intention d'accueillir une deuxième réunion dans le même but. Il s'agit d'une ingérence flagrante dans les affaires intérieures du Soudan et cela est incompatible avec le droit international et la Charte des Nations Unies.

De son côté, la sous-secrétaire par intérim du ministère des Affaires étrangères a affirmé le soutien du gouvernement australien à la stabilité, à l'unité et à l'intégrité territoriale du Soudan, ainsi que son rejet de toute initiative visant à former un gouvernement parallèle. Elle a réitéré l'appel de l'Australie à la cessation des hostilités, à la facilitation d'un accès humanitaire sans entrave et à la recherche d'une solution politique. Le responsable australien a également affirmé le rejet par le gouvernement australien de toute forme de violation contre les civils.

Elle a noté que le gouvernement australien se trouve dans une période de transition en raison des élections du mois prochain, et a noté que l'ambassadeur non-résident d'Australie au Soudan, le Dr Aksbel Wabenhorst, a tweeté hier sur les réseaux sociaux exprimant la condamnation de l'Australie de toute attaque contre des civils, y compris des enfants et des travailleurs humanitaires, au Soudan.