L'Union du Darfour au Royaume-Uni a appelé à ce que la milice des Forces de soutien rapide soit classée comme une organisation terroriste, à ce que les Émirats arabes unis soient tenus responsables de leur financement et de leur planification du génocide au Soudan, et à ce que les auteurs soient empêchés d'être légitimés dans les forums internationaux de paix.

L'Union du Darfour au Royaume-Uni a dénoncé le silence international concernant l'attaque des Forces de soutien rapide contre le camp de Zamzam, qui a tué et blessé des centaines de personnes, dont des femmes, des enfants et des travailleurs humanitaires. L'attaque a également visé le marché aux bestiaux aujourd'hui, faisant de nouvelles victimes. Ce qui indique que ces attaques démontrent une intention claire d'annihiler.

Le communiqué ajoute qu'à la lumière de ces massacres, les Nations Unies et le Royaume-Uni continuent d'ignorer les auteurs et même d'accorder des tribunes politiques à leurs partisans. La Conférence de paix de Londres en est un exemple frappant, puisque les Soudanais ont été exclus et les Émirats arabes unis y ont participé en tant que « médiateur ».

Le communiqué indique que le siège en cours d'El Fasher et l'effondrement des infrastructures ont rendu la nécessité d'une intervention humanitaire immédiate une nécessité urgente, et appelle les Nations Unies et la communauté internationale à agir par le biais de largages aériens urgents de nourriture et de médicaments.