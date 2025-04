Soudan: Le directeur de l'Autorité de l'Aviation Civile rencontre une délégation de Turkish Airlines

Le directeur général de l'Autorité de l'Aviation Civile, Abu Bakr Al-Siddiq Muhammad Abdallah, a rencontré mercredi une délégation de haut rang de Turkish Airlines. La réunion a abordé le souhait des deux parties de reprendre leurs activités. Cette réunion s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'Autorité pour attirer les compagnies aériennes internationales.

La délégation des lignes ariennes turques a salué la situation actuelle, tout en exprimant quelques observations. Le Directeur général a expliqué l'engagement de l'Autorité de l'aviation civile envers les règles standard approuvées et recommandées par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI), qui garantissent un flux de trafic aérien fluide avec les plus hauts niveaux de sécurité et de sûreté aériennes.

Le directeur de l'Autorité de l'aviation civile a affirmé son engagement à mettre en oeuvre immédiatement les observations de la délégation turque en coordination avec les autorités concernées, espérant que Turkish Airlines reprendra ses vols dès que possible pour contribuer à fournir ses services distingués en reliant les voyageurs à destination et en provenance du Soudan avec de nombreux pays du monde grâce à sa flotte et à son réseau de vols mondial et en approfondissant les relations éternelles entre les deux pays frères.