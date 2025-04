Soudan: Directeur adjoint de la société d'électricité - L'énergie solaire est le moyen le plus rapide de répondre aux besoins des citoyens

Le directeur adjoint de 'Electricity Holding Company' a confirmé que la guerre a nui au secteur de l'électricité dans les réseaux, la transmission, la distribution et les centrales électriques. Soulignant que l'énergie solaire est le moyen le plus rapide de répondre aux besoins des citoyens en matière d'eau, d'éclairage et de services d'irrigation.

Il a confirmé dans des déclarations à SUNA en marge de sa participation à l'atelier sur les énergies renouvelables et les défis de la reconstruction du Soudan, organisé par Centroid Technical Services LTD en coopération avec le Département des affaires énergétiques du ministère de l'Énergie et du Pétrole et la Sudan Electricity Holding Company mercredi à Port Soudan, que l'atelier sert les objectifs de l'électricité. Soulignant qu'ils ont élaboré un plan très ambitieux pour les énergies renouvelables, y compris l'énergie solaire, l'énergie éolienne et l'énergie hydroélectrique, réparties dans tous les États du Soudan, expliquant que l'État du Nord dispose de l'énergie éolienne, l'État de Khartoum de l'énergie solaire et l'État de la mer Rouge de l'énergie solaire et éolienne. Soulignant que le projet d'énergie solaire dans l'État du Nord-Darfour a été achevé et qu'un autre projet à Al Daein est en voie d'achèvement.

Il a indiqué que l'atelier vise également à organiser des réunions avec le secteur privé et les employeurs, et qu'un comité a été formé. Il a noté la formation d'un comité permanent pour l'électricité, indiquant que toutes les étapes ont été franchies et que des terrains sont désormais en cours d'identification pour les projets ambitieux qui verront bientôt le jour. Appelant le secteur privé à être partenaire de ces projets ambitieux qui couvrent tous les États soudanais, il a affirmé leur ouverture au secteur privé jusqu'à ce que ces projets soient achevés.