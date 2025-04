Soudan: Le ministre de l'Intérieur passe en revue la situation générale en matière de sécurité et de criminalité dans l'État de Khartoum

Le ministre de l'Intérieur Lit-Gen de police Khalil Pasha Sayrin a inspecté mercredi la situation générale en matière de sécurité et de criminalité dans l'État de Khartoum lors de sa visite dans l'État à la tête d'une du haut niveau.

Le directeur de la police de l'État de Khartoum Lit-Gen de police Amir Fadl Abdel Moneim a expliqué que la visite du ministre de l'Intérieur dans l'État s'inscrit dans le cadre du suivi du déploiement des forces de police dans l'État et de leur fourniture de tous les services de police aux citoyens, soulignant la poursuite du déploiement de la police dans toutes les localités libérées et l'entrée de (5) postes de police dans la localité d'Ombada, en plus du travail des cellules de sécurité dans les localités de l'État et de leur contribution à la saisie des biens des citoyens qui ont été volés et à leur récupération et à l'ouverture de rapports sur leurs auteurs, soulignant l'importance de la visite du ministre de l'Intérieur, qui incarne la normalisation de la vie et le retour des citoyens dans leurs foyers.