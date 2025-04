Madagascar: Projet Filets Sociaux de Sécurité - Un montant de 2 870 000 dollars déjà décaissé pour 51 788 dans l'Atsimo Andrefana

Les Filets sociaux de sécurité (FSS) sont un programme du gouvernement malgache, coordonné par le ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme (MPPSPF) et mis en oeuvre par le Fonds d'intervention pour le développement (FID).

Composante d'Urgence

Signé en 2023 et valide jusqu'en 2027, le projet Filets sociaux de sécurité, d'un montant total de 250 millions de dollars, et financé par la Banque mondiale, a pour objectif d'aider le gouvernement à accroître l'accès des ménages extrêmement pauvres aux services de filets de sécurité et à jeter les bases d'un système de protection sociale pour les réponses d'urgence face aux effets des crises ou des catastrophes naturelles. C'est ce que l'on explique notamment dans la présentation de ce projet qui a fait, ces derniers temps, l'objet d'une polémique sur les réseaux sociaux où la question des 10 millions de dollars destinés à la région Atsimo Andrefana était évoquée. La ministre de l'Economie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, avait déjà apporté des éclaircissements sur ce projet. Les 10 millions USD qui font polémique sont relatifs à la composante d'urgence CERC (Contingency Emergency Response Component) de ce projet FSS.

Avis de non-objection

Il a été expliqué qu'au moment de la signature de l'accord de financement, le contenu de la composante d'urgence CERC n'a pas encore été écrit et précisé dans l'accord. Il y est juste annoncé comme composante possible à activer en cas d'urgence. Son montant et ses bénéficiaires n'étaient pas connus au moment de cette signature. Les précisions sur les bénéficiaires et les montants ne sont ensuite transmises qu'au moment de la soumission de la demande d'avis de non-objection à la Banque mondiale, suivant les décisions du Gouvernement à ce moment-là. Le CERC de 10 millions USD n'a donc pas été destiné à l'avance pour la région du Sud comme le disent les polémiques. Le Projet FSS dans son ensemble est réparti sur tout Madagascar et la restructuration pour le CERC ne concernait pas uniquement une seule région.

Neuf districts

Sur les 250 millions du PFSS qui ne prendra fin que le 31 mars 2027, 36,5% ont déjà été utilisés jusqu'ici sur l'ensemble du territoire national. Neuf districts de Toliara en ont bénéficié pour un montant de 2 870 222, 22 USD (voir tableau), qui ne sont pas liés au montant de 10 millions USD du CERC. Ces 2,8 millions USD, comme les 10 millions USD du CERC, ont chacun reçus l'avis de non objection de la Banque, une étape indispensable avant l'utilisation de chaque composante de ce projet. « La région du Sud est loin d'être l'oubliée du régime. Elle fera encore partie des bénéficiaires de ce projet FSS jusqu'à sa clôture en 2027 », a déclaré la ministre de l'Economie et des Finances.