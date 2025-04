Madagascar: Coopération bilatérale - 14,53 millions USD du Japon pour renforcer le développement durable

L'ambassadeur du Japon, Abe Koji, a officialisé le lancement du Japan Supplementary Budget (JSB) et du JSB TICAD à Madagascar. L'événement a rassemblé les représentants du gouvernement malgache, des agences des Nations unies (PNUD, UNICEF, PAM, OIM, UNFPA, ONUDC), de la société civile ainsi que des bénéficiaires des programmes soutenus.

Selon les propos de l'ambassadeur, l'enveloppe globale s'élève à 14,53 millions de dollars, soit 65,39 milliards d'ariary, destinée à soutenir une série de projets stratégiques pour la paix, la sécurité, la résilience sociale et le développement durable à Madagascar. Parmi les initiatives phares, le PNUD bénéficiera de 1,5 million USD pour renforcer la participation des femmes et des jeunes au processus électoral. Le projet prévoit des campagnes de sensibilisation, un appui à la CENI et une collaboration avec la société japonaise TOPPAN pour la gestion biométrique des données électorales.

Multi-secteurs

Pour sa part, l'UNICEF reçoit 1 million USD pour améliorer l'assainissement dans quatre régions. 40 000 personnes bénéficieront de technologies innovantes, telles que les dalles de latrines LIXIL SATO. Ce programme ouvre également des opportunités d'investissement privé, avec la mise en place d'un fonds de roulement pour les PME du secteur. Face à la crise climatique, le PAM déploiera un projet de 2,03 millions USD dans le Sud malgache. Objectifs : renforcer la sécurité alimentaire, installer des pôles solaires, former les agriculteurs et autonomiser les femmes. Enfin, l'OIM engage 3 millions USD pour moderniser la gestion des frontières à Madagascar, notamment au port de Mahajanga, à travers la digitalisation des systèmes migratoires, dans le cadre d'un programme régional incluant également l'Éthiopie, le Rwanda et la Côte d'Ivoire. Cette initiative japonaise marque une étape importante dans le renforcement des partenariats multilatéraux en faveur d'un avenir plus équitable et résilient pour Madagascar.