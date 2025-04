Maroc: SIEL - La réforme du Code de la famille, l'égalité de genre et la justice pénale au coeur de la participation du ministère de la Justice

Rabat — À l'occasion de la 30e édition du Salon international de l'édition et du livre (SIEL), le ministère de la Justice marque une présence forte et engagée au coeur de l'un des plus grands rendez-vous culturels du Royaume.

Cette participation s'inscrit dans la dynamique de réforme profonde que connaît le secteur de la justice, notamment autour des grandes transformations sociétales que sont la réforme du Code de la famille (Moudawana) et la promotion de l'égalité entre les sexes, indique un communiqué du ministère de la Justice.

Dans un pavillon moderne et interactif, le ministère propose une programmation riche, centrée sur les grands débats de société et les attentes citoyennes, à travers des conférences, tables rondes et rencontres avec des experts nationaux et internationaux pour faire du pavillon de la Justice un véritable forum du dialogue et de la pensée juridique vivante, ajoute le communiqué.

Des conférences pour penser la justice d'aujourd'hui et de demain

Parmi les temps forts de cette édition figure une série de rencontres autour de la réforme de la Moudawana, question centrale de l'agenda national, au croisement du droit, de la religion et des dynamiques sociales.

"La Moudawana entre réalité vécue et renouveau législatif", une lecture critique et plurielle portée par des juristes, des chercheurs, des acteurs associatifs et des personnalités religieuses, qui sera organisée, vendredi 18 Avril à 15:30 au pavillon A28.

"L'égalité de genre : entre droit positif et jurisprudence islamique", une rencontre de haut niveau réunissant des expertes et experts du monde politique, académique et religieux, mercredi 23 avril 2025 à 15h30 au même pavillon.

Justice sociale, droits fondamentaux et innovation juridique au programme

Le pavillon accueillera également d'autres conférences sur des thématiques majeures, à savoir : "Les peines alternatives et l'humanisation de la justice pénale", le samedi 26 avril 2025 à 15h30, "L'accès équitable des migrants à la justice", le dimanche 20 avril 2025, à 16h00.

Il s'agit aussi de "L'exception d'inconstitutionnalité comme levier de contrôle démocratique", qui sera organisée lundi 21 avril 2025 à 15h30, "Le rôle des médias numériques dans la diffusion de la culture juridique et des droits humains", samedi 19 avril 2025, à 15h30, outre une lecture de l'ouvrage "Parlement et droits de l'homme : références et pratiques", mardi 22 avril 2025, à 15h00.

Une ouverture sur l'art, la jeunesse et l'inclusion

Parce que la justice est aussi une question de sensibilisation, de culture et d'émotion, le ministère propose une rencontre exceptionnelle avec l'actrice et réalisatrice Sanaa Akroud autour de son film "Les recommandations", qui aborde avec justesse la question de la justice genrée et de la condition féminine au Maroc, vendredi 25 avril 2025 à 15h30.

Des activités pédagogiques et inclusives à destination des enfants et des jeunes en situation de handicap seront également organisées, avec des ateliers en langue des signes et des animations autour des métiers de la justice, jeudi 24 avril 2025 à 15h30.

Un espace de proximité et d'écoute

Les visiteurs pourront échanger directement avec les équipes du ministère pour poser leurs questions, découvrir les services numériques et repartir avec une vision renouvelée d'une justice plus proche, plus humaine et résolument tournée vers l'avenir.

Le ministère de la Justice invite toutes les citoyennes et tous les citoyens, les acteurs de la société civile ainsi que les chercheures et les professionnel à venir découvrir son pavillon au SIEL 2025 et à prendre part à une réflexion nationale ouverte sur la justice, l'égalité et les droits, conclut le communiqué.