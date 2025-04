Afrique: CAN-2025 - Réunion consacrée à l'évaluation de l'état d'avancement des travaux de construction et de réhabilitation des stades dans six villes

Rabat — Une réunion s'est tenue jeudi au ministère de l'Intérieur pour évaluer l'état d'avancement des travaux de construction et de réhabilitation des stades dans les six villes devant accueillir les matches de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), prévue en décembre 2025 (Rabat, Casablanca, Tanger, Fès, Marrakech et Tétouan), et prendre connaissance des programmes complémentaires de mise à niveau urbaine y afférents, dans le cadre du suivi des préparatifs du Royaume pour l'organisation de cet évènement continental.

Cette rencontre a été l'occasion de souligner que la cadence des travaux progresse conformément aux calendriers fixés et que toutes les dispositions ont été prises pour garantir l'achèvement des chantiers dans les délais établis, indique un communiqué du ministère de l'Intérieur.

Parallèlement aux travaux relatifs aux stades, les six villes concernées ont vu le lancement de programmes complémentaires visant à améliorer la mobilité urbaine, à mettre à niveau les infrastructures urbaines, à réaménager les alentours des stades et les sites dédiés à l'accueil des visiteurs et à l'organisation d'activités d'animation, l'objectif étant de réunir les meilleures conditions d'accueil des délégations et des supporters.

Dans ce cadre, il a été relevé que plus de 120 projets sont en cours de réalisation dans les six villes et que toutes les mesures ont été prises pour en assurer le parachèvement avant le mois de décembre prochain, précise la même source.

L'organisation de la CAN 2025 constitue une opportunité stratégique pour consolider le rayonnement international du Royaume, de mettre en avant les atouts économiques, culturels et touristiques du Maroc et d'imprimer une nouvelle dynamique à l'économie nationale.

Cette réunion s'est tenue en présence du ministre de l'Intérieur, du ministre délégué chargé du Budget, président de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), des Walis et présidents des Conseils des régions de Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra, Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Fès-Meknès, Marrakech-Safi, Souss-Massa, ainsi que les présidents des Conseils communaux de Casablanca, Rabat, Tanger, Fès, Marrakech et Agadir ainsi que les Directeurs généraux de l'Agence nationale de réglementation des communications (ANRT), de l'Office national des Chemins de Fer (ONCF), de la Société nationale des Autoroutes du Maroc (ADM), en plus du président du directoire de la Société nationale de réalisation et de gestion des équipements sportifs (SONARGES) et de la directrice générale de l'Agence nationale des équipements publics (ANEP).