Maroc: SIEL - Une participation de la Cour des comptes sous le signe 'contrôle et partenariat pour le développement'

Rabat — La Cour des Comptes prend part à la 30ème édition du Salon international de l'édition et du livre (SIEL) avec un programme placé sous le signe "Contrôle et partenariat pour le développement".

À travers sa participation, la Cour des comptes vise à poursuivre la sensibilisation à ses missions et attributions constitutionnelles, et à mettre en évidence son rôle de contrôle et d'évaluation dans l'accompagnement des grandes réformes de l'État et l'amélioration de la performance publique, à travers la réalisation de missions de contrôle sur la mise en oeuvre des objectifs de développement durable, et le renforcement de l'appropriation des résultats de ses travaux par les différentes parties prenantes aux niveaux national et territorial, dans une perspective de développement en phase avec les aspirations des citoyens, indique un communiqué de la Cour.

Dans ce cadre, la Cour a préparé un programme comprenant une série de conférences scientifiques, animées par des magistrats de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes, et axées notamment sur le rôle de la Cour dans le suivi de la mise en oeuvre des objectifs de développement durable 2015-2030, et la contribution des juridictions financières à l'amélioration de la gouvernance des services publics locaux, précise-t-on.

Les mécanismes de suivi de la mise en oeuvre des recommandations et leur impact sur la performance de la gestion publique et l'amélioration des services rendus aux citoyens seront également présentés, ainsi que sa mission de contrôle de l'emploi des fonds publics, seront aussi présentés lors de ce rendez-vous.

Le programme prévoit également une conférence conjointe avec le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, la Présidence du Ministère public et la Cour des comptes, portant sur : "la déontologie judiciaire : un pilier fondamental pour consolider la confiance et la crédibilité", à laquelle la Cour contribue par des interventions sur l'éthique et la déontologie professionnelle comme levier de renforcement de la qualité des travaux des juridictions financières.

En parallèle, et dans une perspective d'ouverture académique et d'enrichissement de la pratique du contrôle par des approches de recherche théoriques et appliquées, la Cour organise une série de rencontres avec des chercheurs spécialisés dans le domaine du contrôle supérieur des finances publiques. La Cour met à disposition, à cet effet, un espace pour la présentation des thèses et des travaux académiques traitant des questions spécifiques à ce domaine.

À rappeler que la participation de la Cour des comptes à cet événement international, s'inscrit dans le cadre de sa stratégie de communication, visant à renforcer son rôle pédagogique et de sensibilisation à l'égard de toutes les parties prenantes, notamment les citoyennes et les citoyens, conclut le communiqué.