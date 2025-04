Maroc: Tétouan - Rencontre sur les nouvelles dispositions fiscales de la loi de finances 2025

Tétouan — Une rencontre-débat autour des nouvelles dispositions fiscales de la Loi de Finances 2025 (LF 2025) a été organisée, mercredi à Tétouan, avec la participation d'une pléiade d'experts, d'universitaires et d'acteurs économiques.

Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre d'une caravane organisée par la section régionale de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM Tanger-Tétouan-Al Hoceima) et le Conseil régional de l'Ordre des experts comptables, en partenariat avec la Direction régionale des impôts et le Centre régional d'investissement, a été l'occasion de présenter les principales mesures fiscales de la LF 2025 et d'échanger sur les principales interrogations relatives à ce sujet.

Les intervenants ont souligné que la loi de finances inclut des mesures fiscales nouvelles, dont notamment la révision du barème de l'impôt sur le revenu (IR), l'augmentation de la réduction d'impôt au titre des charges de famille, la révision des conditions d'exonération de l'indemnité de stage, ainsi que le nouveau dispositif pour les revenus fonciers et les nouvelles dispositions visant à réduire les revenus non-déclarés.

Dans une déclaration à la MAP, le président de la CGEM Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Omar El Kaddaoui, a souligné que l'objectif de cette caravane, qui est à sa deuxième étape, est de sensibiliser les acteurs économiques de la région aux nouveautés dispositions de la LF 2025, notant que les rencontres organisées dans le cadre de cette tournée sont animées par des experts et des acteurs publics, en vue de simplifier les mesures fiscales inscrites dans cette loi.

Il a précisé que cette initiative, qui fera escale dans la plupart des préfectures et provinces de la région, se veut une opportunité pour accompagner les acteurs économiques et être à l'écoute de leurs préoccupations, soulignant que chaque étape de cette tournée offrira un espace d'échange entre les décideurs, les experts et les acteurs économiques locaux.

De son côté, le président du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables, Nafeh Agourram, a relevé que la Loi de finances 2025 a mis l'accent sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques, notant que plusieurs exonérations ont été revues, tandis que le taux marginal maximal de l'IR est passé de 38% à 37%.

Après les étapes de Tanger (15 avril) et de Tétouan, cette caravane, devenue l'un des rendez-vous annuels de la Loi de Finances, fera escale à Al Hoceima (19 avril) et à Larache (22 avril).