Maroc: Larache - Appel à prendre des mesures pratiques pour promouvoir la santé maternelle et infantile

Larache — Les participants à une rencontre de communication, organisée mercredi à Larache, ont appelé à prendre une série de de mesures pratiques pour promouvoir la santé maternelle et infantile dans toutes les communes relevant de la province.

Lors de cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale de communication sur l'importance du suivi et des soins prénatals, lancée, du 7 avril au 8 mai, par l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), en collaboration avec le ministère de la Santé et de la protection sociale, sous le slogan "Un suivi de grossesse précoce et régulier... pour préserver la santé de la mère et du bébé", les intervenants ont recommandé l'élaboration d'une stratégie de communication, en vue d'instaurer des comportements et des pratiques qui favorisent une santé et une nutrition optimales.

Ils ont également plaidé pour la construction et l'équipement d'un centre provincial de référence pour assurer un suivi régulier de l'état de santé des femmes enceintes à Larache, et la publication d'un guide de référence pour la sensibilisation sur la santé reproductive, ainsi que l'organisation de campagnes médicales en milieu rural sur la santé maternelle et infantile tout au long de l'année, et l'intensification des campagnes de sensibilisation sur le suivi de la grossesse et l'importance de l'accouchement en milieu surveillé et de l'allaitement maternel.

Les participants ont, à cet égard, souligné l'importance de la valorisation des expériences réussies, du soutien mutuel entre les membres de la société pour promouvoir des comportements favorables à la santé, de l'implication des médias locaux et de la société civile dans ces campagnes de sensibilisation, appelant à doter les centres de santé du matériel de suivi de grossesse, à développer les capacités du personnel médical, et à renforcer les centres de santé ruraux en personnel médical et infirmier nécessaire, à travers des partenariats provinciaux multipartites en cas de besoin.

Ils ont également plaidé pour l'implication des médiateurs communautaires dans le domaine de la santé maternelle et infantile, tout en leur permettant de bénéficier d'une formation dans le domaine de l'écoute et de l'orientation et de s'approprier les techniques efficaces pour fournir des conseils pratiques aux parents.

A cet égard, le délégué provincial de la Santé et de la protection sociale à Larache, Chaouki Amirane, a souligné que cette rencontre, organisée en partenariat avec la province de Larache, s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale visant à instaurer des comportements bénéfiques pour la promotion de la santé maternelle et infantile, notant que les ateliers organisés sur le suivi de la grossesse, l'allaitement maternel et la nutrition ont débouché sur un ensemble de recommandations couvrant les aspects humains et logistiques liés à la promotion de la santé de la mère et de l'enfant.

Pour sa part, Soukaina El Koraichi, cadre à la Division de l'action sociale (DAS) de la province de Larache, a indiqué que cette rencontre a été l'occasion de souligner l'importance de mettre en place une stratégie de communication pour parvenir au changement social et comportemental souhaité, afin d'améliorer les résultats en matière de santé maternelle et infantile.

Elle a relevé que cette rencontre a permis également d'approfondir le débat entre les professionnels de la santé qui supervisent les programmes de santé maternelle et infantile et les autres partenaires de l'INDH, y compris les secteurs gouvernementaux, les collectivités locales et la société civile.