Maroc: GITEX 2025 - Renouvellement d'un protocole d'accord pour renforcer la coopération numérique entre le pays et la société saoudienne 'Elm'

Marrakech — Un protocole d'accord tripartite visant à renforcer la coopération dans le domaine de la transformation numérique, ainsi que l'échange d'expertises et de savoir-faire a été signé, mercredi à Marrakech, entre le ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l'Administration, la société saoudienne "Elm", leader des solutions numériques, et l'Agence de Développement du Digital (ADD).

Paraphée en présence de la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, Amal El Fallah Seghrouchni, du directeur général des Services Internationaux chez "Elm", Hakim Rachid, et du directeur général de l'ADD, Mohammed Drissi Melyani, à l'occasion de Gitex Africa 2025, cette convention marque une étape significative dans l'approfondissement du partenariat technologique en faveur d'un avenir numérique plus intégré et innovant, indique un communiqué d'ELM.

Cette nouvelle convention fait suite à un protocole d'accord signé entre "Elm" et l'ADD en juin 2023, qui a déjà donné lieu à une collaboration fructueuse en matière d'innovation, de technologie et de transfert de connaissances.

L'intégration du ministère dans cet accord élargit la portée du partenariat, lui conférant une dimension stratégique renforcée, souligne le communiqué, relevant que ce protocole s'étalant sur deux ans, témoigne de l'engagement des trois parties à bâtir une coopération durable au service de la transformation numérique du Royaume.

Ce partenariat ouvre une nouvelle phase de collaboration active axée sur le développement des services publics numériques, l'amélioration de la performance administrative et l'enrichissement de l'expérience usager, en adéquation avec les attentes des citoyens et les exigences de l'ère digitale.

Le champ de coopération de cet accord couvre également le soutien à l'écosystème entrepreneurial marocain, à travers l'identification et l'accompagnement de start-ups locales, en vue de leur intégration dans des systèmes numériques avancés leur permettant de croître et de se positionner sur les marchés locaux et régionaux.

La convention prévoit également l'étude et l'opérationnalisation de la stratégie nationale de transformation numérique, à travers l'élaboration d'une feuille de route complète à court et long terme, fondée sur les meilleures pratiques régionales et adaptée aux spécificités du contexte numérique marocain.

Ce processus sera accompagné de mécanismes avancés de gouvernance digitale et de mesure d'impact afin de garantir une mise en oeuvre efficace et pérenne, fait savoir le document.

"Cette signature s'inscrit dans une dynamique stratégique du Maroc en matière de digitalisation. Elle traduit notre volonté de renforcer des partenariats de qualité fondés sur le transfert de connaissances et l'échange d'expériences. Nous comptons sur cette coopération pour stimuler notre transformation numérique et améliorer la qualité des services publics", a souligné, à cette occasion, Mme Seghrouchni, citée dans le communiqué.

De son côté, M. Melyani a relevé que le renouvellement de cette convention, après le succès de l'accord de 2023, représente une opportunité de consolider et d'élargir cette coopération autour de projets clés, tout en accompagnant les start-ups marocaines à travers des initiatives d'appui, de mentorat et d'investissement.

"Chez +Elm+, nous croyons que la transformation numérique passe avant tout par des partenariats fondés sur la confiance et l'ambition partagée. Notre engagement est d'apporter une valeur durable à la société marocaine, en contribuant à façonner un futur numérique innovant et inclusif", a, pour sa part, indiqué le porte-parole et vice-président exécutif Marketing de "Elm", Majed Ben Saad Al-Arifi.

Dans le prolongement de cette coopération, les parties s'engagent à créer un environnement propice au transfert de compétences et au développement des talents, à travers le lancement de programmes de formation spécialisés, dans le cadre d'une démarche globale de pérennisation du processus de transformation numérique, conclut le communiqué.