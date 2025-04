Cote d'Ivoire: Forum de la société civile - L'édition 2025 prévue en mai

L'édition 2025 du Forum des organisations de la société civile du groupe de la Banque africaine de développement (BAD) se tiendra le 8 mai prochain, dans la capitale ivoirienne.

Organisée par la division de la société civile et de l'engagement communautaire de la BAD, l'édition qui aura lieu en format hybride (en présentiel et en ligne) est plus qu'une simple réunion. En effet, ce forum est une plateforme dynamique qui permet d'échanger des expériences, de discuter des défis et d'explorer les aspirations.

Selon les organisateurs, l'édition 2025 du Forum des organisations de la société civile offre l'opportunité de s'engager directement avec la banque, de participer aux dialogues qui façonnent ses programmes et opérations de développement. Organisé tous les deux ans à Abidjan, ce type de rassemblement permet à la banque et aux communautés d'aligner le travail aux besoins des citoyens du continent.

Pour ce faire, l'événement s'articulera autour de différents points, à savoir des panels qui mettent en avant les voix et les perspectives des citoyens et des organisations de la société civile qui contribuent au développement de l'Afrique; des histoires de réussite des organisations de la société civile à travers les initiatives en cours et les perspectives de ladite institution bancaire. Aussi, pour lier l'utile à l'agréable, une célébration de l'institutionnalisation de l'engagement de la société civile est prévue ainsi que des prestations d'artistes locaux et de représentants des communautés locales.

Pour rappel, depuis six décennies, la BAD intègre les voix et les attentes des communautés locales, s'efforçant d'être une banque de développement qui place la population au coeur de sa mission. Les organisations de la société civile ont joué un rôle essentiel dans ce parcours, en forgeant des alliances stratégiques avec les gouvernements, les secteurs privés et les partenaires de développement, affirme la banque.