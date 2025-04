Ile Maurice: Beau-Bassin - Law and Order en déroute

L'une des grandes préoccupations des habitants de la ville de Beau-Bassin est la sécurité, soit l'application du law and order. Depuis quelques années ils ne reconnaissent plus leur ville connue autrefois pour être paisible. C'est toujours avec appréhension qu'on s'aventure dans les ruelles de la région la nuit ou vers 14 heures, quand les lieux sont déserts. Sheldon Samoo, en sus d'être un candidat du Reform Party au Ward 5 de Beau-Bassin-Rose-Hill pour les élections municipales, est également le cofondateur d'un groupe de Neighbourhood Watch dans le Ward 5.

«Le Neighbourhood Watch Ward 5 a été créé après le Covid-19. Avec un groupe d'amis nous avions constaté qu'il y avait beaucoup de vols dans la région. Ce groupe agit comme alerte. Des officiers du poste de police de Beau-Bassin font aussi partie de ce groupe, ce qui fait que nous sommes directement en liaison avec le poste pour essayer d'assurer la sécurité de tout un chacun», explique-t-il.

Sheldon Samoo, canidat du Reform Party au ward 5. Sumeet Mudhoo

Sheldon Samoo émet un constat: «Nous pouvons dire que pendant le Covid-19 la drogue était surtout présente dans une certaine région, mais maintenant avec toutes les plaintes que nous recevons, nous constatons que ce problème touche tous les quartiers de Beau-Bassin. La situation empire. Il y a plus de vols et de drogués dans la région. La drogue synthétique est en train de détruire nos jeunes. Aujourd'hui, grâce aux vidéos nous constatons qu'à n'importe quelle heure du jour et de la nuit nous voyons des gens sous influence sur le chemin.»

Un homme sous influence dans le jardin Germain Commarmond fait partie du quotidien.

Les habitants sont en droit de demander pourquoi le law and order semble être délaissé dans la région. «Nous avons appris qu'il n'y a qu'un véhicule de la police et un seul chauffeur pour faire le "patrol" la nuit. Du coup si le véhicule est de sortie et qu'il y a un souci dans une autre partie du ward, il faut attendre.» Sheldon Samoo nous explique que la rue Dumat est l'une des rues où il y a le plus de plaintes. «C'est une rue qui est vraiment affectée par la drogue et les vols, du coup nous avons dû créer un groupe spécialement pour les habitants de cette rue.»

Cette scène où on voit un homme dans un état second, affalé au beau milieu du chemin, n'est pas rare.

Certains espaces verts, comme le jardin Germain Commarmond, qui est censé être un lieu familial, sont devenus «enn baz pou ladrog. C'est un véritable "eyesore". Soit on ferme ce jardin, soit on y fait quelque chose d'autre, mais cela ne peut plus continuer», souligne Raksha. Il en est de même pour les cours en friche.

«Nous avons fait des demandes pour plus de lampadaires près de ses terrains. Une des demandes a abouti. Cela a pris plus de six mois pour la mise en place d'un lampadaire. Après deux mois il a brûlé et depuis trois ans c'est resté comme cela. Les autres demandes ont été des lettres mortes» explique Sheldon Samoo. Les terrains en friche abritant voleurs et drogués sont un vrai sujet d'inquiétude pour les habitants. Maria, une habitante de la région, explique : «Nou finn fatige fer konplint, zot napa fer nanye. Les propriétaires des terrains en friche ne sont plus à Maurice, et c'est un gros problème.»

Outre le problème de vols et de drogue, la mendicité a aussi augmenté dans la région. «Et si vous ne leur donnez pas d'argent, ils peuvent se montrer agressifs. Ils se trouvent surtout près des commerces et des ATM», souligne Sheldon Samoo. Les habitants de la région souhaitent que le law and order devienne une priorité pour les futurs élus et soulignent la nécessite d'une plus forte présence policière afin de retrouver la tranquillité reconnue jadis dans la région.