Ile Maurice: Vers une gestion durable des ressources thonières dans l'océan Indien

La 29e session de la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) se tient du 13 au 17 avril au Parc des Expositions Nordev, à Saint-Denis, île de La Réunion. Cette réunion de haut niveau rassemble des personnalités éminentes du secteur de la pêche, dont Costas Kadis, Commissaire européen à la pêche et aux océans, Agnès PannierRunacher, ministre française de la Mer, Jean François Gabriel Ferrari, ministre des Pêches de la République des Seychelles, Huguette Bello, présidente du Conseil régional de La Réunion et Yaqoob Al Busadi, sous-secrétaire du ministère de l'Agriculture, des Pêches et des Ressources hydriques du sultanat d'Oman.

Le Dr Arvin Boolell (en médaillon), ministre mauricien de l'Économie bleue et de la pêche, a participé à la cérémonie d'ouverture, dimanche. Dans son discours, il a réaffirmé l'engagement indéfectible de Maurice envers une gestion durable des ressources halieutiques, fondée sur des politiques éclairées par la science et une coopération régionale renforcée. Il a mis en lumière la nécessité d'une répartition équitable des ressources, en insistant sur les défis particuliers auxquels font face les petits États insulaires en développement (PEID). Il a exhorté les membres de la CTOI à respecter les principes d'équité, de solidarité et de responsabilité partagée, tout en appelant à une lutte accrue contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), qui sape les efforts de conservation dans la région.

Par ailleurs, il a plaidé pour un renforcement des mécanismes de conformité, une plus grande transparence dans les opérations de transbordement et une meilleure coopération en matière de contrôle des États du port.

Enfin, Arvin Boolell a souligné la menace existentielle que représente le changement climatique pour les PEID, en raison de la vulnérabilité accrue aux changements océaniques et environnementaux. Il a alerté sur la redistribution des stocks de thon liée aux modifications climatiques, notamment l'intensification des événements du Dipôle de l'océan Indien, qui mettent en péril la sécurité alimentaire et la stabilité économique de la région. Il a appelé la CTOI à intégrer de toute urgence les données scientifiques sur le climat dans ses stratégies de gestion et de conservation.

Les enjeux de cette 29e réunion sont nombreux. La CTOI, qui régule les ressources en thons dans l'océan Indien, réunit une trentaine de pays, y compris des nations comme le Japon. Pendant ces cinq jours, les représentants des États discutent de pratiques de pêche durables pour préserver cette ressource, ainsi que de la lutte contre les pratiques destructrices pour l'océan et ses espèces, y compris les espèces menacées, avec le soutien d'associations écologiques.

Selon Agnès Pannier-Runacher, il est crucial de définir des règles strictes et de lutter contre la pêche illégale, notamment grâce à des inspections en mer. Elle a abordé la protection des espèces menacées, comme certains requins et la mise en place de quotas de pêche pour préserver les ressources marines, soutenir les pêcheurs et protéger la biodiversité.