Ile Maurice: Kaviraj Rookny - «La légalisation du cannabis récréatif ne servira à rien»

La National Agency for Drug Control et le Drug Control Board, deux organismes qui seront créés à travers le projet de loi National Agency for Drug Control Bill, auront la lourde tâche de trouver des solutions face à l'émergence de nouvelles drogues qui, selon le député travailliste Kaviraj Rookny, «nous ont immédiatement paralysés». Il s'exprimait mardi soir à l'Assemblée nationale lors des débats sur ce projet de loi.

Selon lui, ces nouvelles substances rendent inutile une mesure telle que la légalisation du cannabis à usage récréatif. «Les consommateurs de drogues synthétiques ne peuvent pas utiliser le cannabis comme substitut», a-t-il déclaré. Il soutient que le prix de ces drogues est si bas que la légalisation du cannabis n'aurait aucun effet dissuasif. Il affirme également qu'il n'existe pas de substituts synthétiques à ces nouvelles substances, et que les médecins ne peuvent en traiter que les symptômes. «Les nouvelles drogues synthétiques peuvent provoquer une mort subite, même chez un consommateur qui en prend pour la première fois», avance le député.

Pour lui, «il est urgent d'avoir une agence comme celle que nous proposons». Celleci sera présidée par Navin Ramgoolam, Paul Bérenger, ainsi que d'autres ministres. Cela démontre, selon lui, l'engagement du gouvernement dans la lutte contre la drogue.

Il estime qu'il était devenu impératif de mettre en place une institution moderne, «qui ne restera pas inactive comme un bouledogue sans dents», mais qui disposera des pouvoirs nécessaires pour aborder ce fléau de manière globale, en prenant des mesures concrètes. «Nous devons relever les familles touchées par ce phénomène», souligne-t-il.

La création de la National Agency for Drug Control constitue, selon lui, la première étape vers la mise en place de structures et d'un cadre juridique adéquat pour combattre efficacement le problème de la drogue et ses conséquences.

Engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre ce fléau, Kaviraj Rookny a confié que certains de ses proches lui avaient déconseillé de s'engager sur cette voie. Mais pour lui, «si cette lutte n'est pas menée, de nombreux enfants mourront à cause de la drogue». Il affirme que ce fléau «détruit les familles, vole l'avenir des jeunes et les stigmatise à vie». Le problème de la drogue a également des répercussions économiques, citant l'exemple de chauffeurs d'autobus travaillant sous l'influence de substances illicites.

Kaviraj Rookny a aussi évoqué «les cris du coeur» d'une vieille dame de sa circonscription, dont le fils de 44 ans est tombé dans l'engrenage de la drogue. Il assure que le gouvernement mettra tout en oeuvre pour lui venir en aide.