Ile Maurice: Curepipe/ward 3/De bénévole engagé à candidat - Le combat de Maderbocus pour sa ville

Après avoir participé aux élections générales de novembre dernier, Abdool Razack Mohamed Maderbocus revient sur le devant de la scène politique. Cette fois-ci, c'est sous la bannière d'indépendant qu'il entend challenger l'Alliance du changement, le Reform Party et Linion Moris lors des prochaines élections municipales. Candidat dans le Ward 3 de Curepipe, il souhaite proposer ses idées et contribuer à transformer le paysage curepipien.

Fortement engagé dans le social, Abdool Razack Mohamed Maderbocus n'est pas un inconnu dans sa localité. Pendant sept années consécutives, il a occupé le poste de président du centre social de Wooton, où il s'est investi sans relâche et à titre bénévole pour améliorer le quotidien des habitants. «J'ai toujours oeuvré avec le coeur pour les citadins et pour ma localité. C'était un plaisir d'illuminer les visages de ceux qui avaient besoin de mon aide», confie-t-il.

Aujourd'hui, il souhaite mettre cette expérience au service de sa ville et tourner la page des dix dernières années qu'il qualifie de «débris». «On a mis la ville dans la poubelle pendant tout ce temps. Je veux servir Curepipe dans la mesure de mes capacités et contribuer à lui redonner son éclat. J'espère qu'on aura un conseil jeune, dynamique, honnête et sérieux», affirme-t-il. Confiant dans son engagement de proximité, il invite les électeurs du Ward 3 à lui accorder leur confiance. «Pendant ces sept années, j'ai accompli plus que certains conseillers, sans même en avoir le titre», rappelle-t-il.

Parmi ses priorités, Abdool Razack Mohamed Maderbocus évoque la nécessité de renforcer l'administration municipale. «Il faut valoriser nos cadres, leur donner leur statut et leur reconnaissance, et non les rabaisser. Ils sont essentiels au bon fonctionnement de la ville», souligne-t-il. Il alerte également sur la situation préoccupante liée à la drogue, qu'il considère comme un véritable fléau à Curepipe. Son ambition : redonner à la ville lumière toute sa lumière et en faire un endroit où il fait bon vivre.

Il lance par ailleurs un appel aux trois ministres élus dans la circonscription no 17, soit Ajay Gunness, Michaël Sik Yuen et Richard Duval, les invitant à oeuvrer dans l'intérêt de la ville et non uniquement pour leurs partisans. «Ils doivent travailler pour Curepipe et pour le bien-être de tous les habitants. Il est temps que la ville soit enfin gagnante», conclut-il.