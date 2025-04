Congo-Kinshasa: Un prince belge veut élaborer un annuaire des personnalités congolaises impactant le développement de la RDC

Le prince Stéphane de Lobkowicz, chef de l'une des dix familles princières de Belgique, est arrivé mardi 15 avril à Kinshasa. Sa mission, une initiative privée, consiste en l'élaboration d'un annuaire des élites et personnalités congolaises qui contribuent positivement au développement de la RDC.

Cet annuaire, nommé « Gotha », a pour ambition de mettre en relation ces personnalités marquantes de la RDC avec de potentiels investisseurs étrangers. Les personnalités ciblées sont issues de divers secteurs socio-économiques et politiques du pays.

RDC, terre d'avenir

D'après le prince Stéphane Lobkowicz, la guerre que traverse la RDC ne devrait pas détourner l'attention de son avenir prometteur : « Très clairement, l'avenir est dans ce pays. C'est-à-dire que le Congo repart, et l'avenir se construit ici, c'est clair. C'est un pays aux richesses formidables, avec d'immenses potentialités et une population résiliente face aux difficultés. La guerre, c'est quelque chose d'abominable, de terrible, de monstrueux. C'est quelque chose qui finit toujours. Et quand elle sera terminée, c'est ici qu'il faudra être, c'est ici qu'il faudra venir. Et bon, je viens un petit peu en avance. »

Résultat d'une diplomatie agissante

Nicole Bomele, députée belge, qui accompagne le prince belge dans sa mission en RDC, souligne l'importance d'une diplomatie active pour le développement de la RDC :

« La RDC est un pays agressé par le Rwanda, et la Belgique se tient ici en tant qu'amie. Grâce aussi à la diplomatie agissante du président de la République, la situation du Congo est désormais audible au niveau international. La Belgique a joué un grand rôle, et je pense que c'est grâce à cela aussi. C'est important pour moi d'amener ici une grande personnalité comme le prince, c'est important ».

L'initiative d'élaboration de l'annuaire « Gotha » est soutenue par le professeur Massamba Lulendo, responsable de l'ASBL I&F, un incubateur d'entreprises.

Il met en avant l'importance du réseautage : « On a de belles initiatives dans ce pays, on a beaucoup de choses qui se font, mais qui ne sont pas suffisamment valorisées à l'extérieur. C'est le réseautage, donc le networking, qui doit véritablement vendre tout ce que nous réalisons. Et cela commence par l'enregistrement des personnalités les plus importantes, des élites qui contribuent au développement de ce pays ».

Les initiateurs souhaitent concrétiser ce projet dans les plus brefs délais afin qu'il soit mis à la disposition du public.