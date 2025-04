Tunisie: Plus de 100 mille titres à la Foire internationale du livre de Tunis - La Chine invitée d'honneu

Le directeur de la 39ème édition de la Foire Internationale du Livre de Tunis, Mohamed Salah Kadri a indiqué, ce jeudi, que cette édition verra la participation de plus de 313 maisons d'édition et de plus de 110.000 titres.

Dans une déclaration à la radio en marge d'une conférence de presse, M. Kadiri a souligné que la République populaire de Chine sera l'invitée d'honneur de la session avec la présence de plus de 40 éditeurs chinois.

Il a ajouté que plus de 30 activités sont prévues dans le cadre du programme culturel, avec plus de 50 personnalités étrangères et plus de 150 personnalités tunisiennes.

Selon Mohamed Salah Kadri, 255 activités seront dédiées aux enfants et aux jeunes à travers un programme diversifié qui comprend la musique, le théâtre, l'art, la technologie de l'intelligence et l'ingénierie numérique.