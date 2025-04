Sénégal: Finances publiques et fonds force Covid – Les procureurs à l'heure des comptes

Ce 17 avril, les autorités du parquet ont tenu une conférence de presse au Palais de Justice de Dakar dans le but d’apporter des éclaircissements concernant le rapport sur les fonds mobilisés dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, ainsi que sur le Rapport de la Cour des comptes couvrant la période 2019-2024.

M. Mbacké Fall, Procureur général près la Cour d’appel, M. Ibrahima Ndoye, Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance hors classe, ainsi que le Procureur financier de la République se sont exprimés sur des dossiers sensibles liés à la gestion des finances publiques.

A cet effet, le procureur général a évoqué le travail sans relâche que les magistrats du pôle judiciaire financier ont accompli ces 7 derniers mois. Il a souligné l'implication dans la gestion du fond covid de certaines personnes ayant exercé des fonctions ministérielles durant la période considérée et sur lesquelles pèsent de graves présomptions et de prévarication des deniers publics.

En l’en croire, seule une résolution de mise en accusation de l'Assemblée nationale peut autoriser leur comparution devant la commission d'instruction de la cour d'appel de Dakar.

M. Ibrahima Ndoye, Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance hors classe de Dakar, pour sa part, a fait le bilan de ces rapports qui lui ont été transmis la semaine dernière « afin d’approfondir l'exploitation, d’élargir les investigations et d’identifier les personnes qui seraient susceptibles d'être installées dans des procédures judiciaires comme auteur, pour auteur complice et éventuellement receleur de nombreux actes de prévalence qui ont été perpétrés à l'occasion de la gestion de fonds covid ».

Il est revenu sur les arrestations qui se multiplient depuis hier, avec des conduites au parquet constatées, des informations judiciaires ouvertes et confiées aux différentes juges d’instruction du tribunal de Grande Instance hors classe de Dakar.

Selon lui, les 8 rapports reçus par le parquet de Dakar concernent le Ministère des Mines et de Géologie, le Ministère de la Culture et de la Communication, le Ministère de la Jeunesse, le Ministère des Sports, le Ministère de la Santé, le Ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection de l’Enfance, le Ministère des Développements Industriels et des PME et le Ministère du Développement Communautaire. Il a précisé que ces arrestations ont été ordonnées et exécutées.

« Hier la Division des Investigations Criminelles nous a présenté 20 personnes, ce matin, nous en avons reçu 7, une garde à vue est actuellement en cours d'exécution au niveau de ces mêmes unités d'enquête », a informé M. Ndoye.

Il a tenu à préciser qu’ils ne sont pas dans une approche de prédation, car, « l'objectif d’un parquet crédible et efficace c'est de prendre en charge le phénomène criminel dans toute son envergure en faisant en sorte que la commission des faits criminels ou délictuels qui ont pu causer à l’ordre public cesse »

Pour lui, ce premier objectif est nécessairement rattachable à un autre qui est celui du reclassement social de l’auteur mais surtout de la réparation du préjudice de sorte que la réglementation sénégalaise en matière de prise en charge des phénomènes de la délinquance économique et financière prévoit et parfois même, met la priorité à la suite de l'accaparement de deniers publics sur l'objectif de recouvrement

« C’est dans cette optique que les personnes arrêtées, conduites au parquet et confiées à des différents juges d'instructions, ont spontanément et volontairement proposé de cautionner », a confié le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance hors classe de Dakar.

Par conséquent, il a assuré qu’entre hier et aujourd'hui enregistrer des propositions de cautionnement ont été exécutées pourtant sur la somme de 258 448 233 millions francs.

Il a notifié que les personnes concernées devant un juge d’instruction bénéficient de ces mêmes possibilités d'offrir également ce cautionnement, et les personnes concernées retenues au parquet auront la même possibilité, de sorte que ce montant présent pourrait évoluer.

Pour rappel, ces procédures entrent dans le cadre de la lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics, des fléaux dont le Sénégal devrait en finir pour de bon.