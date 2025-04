Algérie: Les médias nationaux doivent faire preuve d''un sens élevé de responsabilité' dans la défense des intérêts du pays

ORAN — Le wali d'Oran, Samir Chibani, a estimé, jeudi à Oran, que l'Algérie traverse une période marquée par des défis nécessitant des médias nationaux de faire preuve d'"un sens élevé de responsabilité" pour défendre le pays, son unité, ses valeurs, son histoire et ses institutions républicaines.

Dans une allocution prononcée à l'ouverture de la première rencontre régionale des journalistes, professionnels des médias et autres acteurs du secteur de la communication, présidée par le ministre de la Communication, Mohamed Meziane, le wali a souligné que cette rencontre "intervient à un moment sensible, où notre pays fait face à des défis qui exigent des médias nationaux qu'ils assument leur rôle avec responsabilité pour défendre l'Algérie, son unité, ses valeurs, son histoire et ses institutions républicaines, à leur tête l'Armée nationale populaire, digne héritière de l'Armée de libération nationale, bouclier et rempart de la nation, face aux manœuvres malveillantes qui ciblent le pays et cherchent à brouiller l'opinion publique".

Selon le même responsable, "il est nécessaire de soutenir les institutions de la République, de leur accorder une confiance totale et de les appuyer, tout en s'opposant fermement aux ennemis, traîtres et opportunistes qui guettent notre pays et tentent en vain de le déstabiliser à travers l'exploitation des médias et des réseaux sociaux pour diffuser de fausses informations et rumeurs malveillantes visant la sécurité, la paix et l'unité nationale".

"Il est évident pour tous", a-t-il ajouté, "que nous vivons aujourd'hui dans un contexte international et régional complexe, qui nous entoure de toutes parts, et qui appelle à la vigilance, à la prudence et à l'unité pour défendre l'Algérie et son image".

Il a rappelé que "tous les Algériens, animés d'un patriotisme ardent et d'un sens élevé du devoir civique, ont toujours, à travers les différentes étapes historiques, constitué le rempart inébranlable du pays, prêts à se sacrifier pour sa protection".

Le wali a affirmé que les journalistes et les professionnels des médias représentent "une force incontournable, dont le patriotisme et la loyauté au service du pays ne peuvent être mis en doute", soulignant la nécessité de "reconnaître le mérite des artisans de la parole, des plumes engagées et des médias nationaux sincères et de qualité".

Il a également salué les efforts soutenus du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour promouvoir le secteur des médias et de la communication, en l'adaptant aux exigences de l'époque et aux défis que doit relever l'Algérie.

Cette rencontre importante connait la participation d'un représentant de la Direction générale de la communication de la Présidence de la République, plusieurs responsables de médias nationaux, ainsi que des journalistes, professionnels de la presse et syndicalistes issus de 17 wilayas.