Algérie: Journée du Savoir - Chaib participe par visioconférence à une activité organisée par le consulat du pays à Bobigny

Secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la Communauté nationale à l'étranger, M. Sofiane Chaib a pris part, mercredi, par visioconférence, à une activité organisée par le consulat d'Algérie à Bobigny (France), dans le cadre de la Journée du Savoir, célébrée le 16 avril de chaque année, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines.

Dans son allocution à cette occasion, le Secrétaire d'Etat a mis en avant "la portée symbolique de cette date nationale qui célèbre le savoir et les savants et prône la préservation de notre patrimoine culturel riche et diversifié", précise la même source.

M. Chaib a également souligné "l'importance des dimensions scientifique, linguistique et culturelle dans le programme mis en place au profit des membres de la communauté nationale à l'étranger, en réponse à leurs attentes en la matière et à leur attachement aux composantes de l'identité algérienne".

Il a, par là même, tenu à saluer le nombre accru de chercheurs et d'experts de haut niveau au sein de notre diaspora, qui manifestent une grande volonté de contribuer par leurs savoir-faire et leurs expertises à l'effort de développement national, réaffirmant à ce propos "le grand intérêt des hautes autorités du pays pour soutenir et encourager cet élan", conclut la même source.