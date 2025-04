Tunisie: La croissance socioéconomique passe par la relance des mégaprojets

La Tunisie nouvelle ne cesse de confirmer l'orientation, à la fois économique et sociale, de toute oeuvre de développement afin d'asseoir l'approche de la croissance sur des bases saines et solides dans l'objectif de faire bénéficier toutes les catégories sociales du pays où qu'elles se trouvent.

Ainsi et au vu du rôle des mégaprojets dans la relance de la dynamique nationale, tous secteurs confondus, la réunion périodique de la Commission des mégaprojets vient d'avoir lieu sous la présidence de la Cheffe du gouvernement et qui a été consacrée à l'examen de la nécessité de hâter la réalisation de quatre projets dans certains secteurs, dont notamment la santé et les infrastructures.

En effet, outre le parachèvement de deux hôpitaux régionaux à Nefta et à Sbeïtla, inscrits désormais sur la liste des grands projets à caractère stratégique, il a été question de la construction de la route régionale située à la zone frontalière ouest et du barrage Essaida dans le gouvernorat de La Manouba.

Les responsables ont été ainsi exhortés à redoubler d'efforts au niveau central et régional afin de surmonter les difficultés et d'accélérer la concrétisation des projets publics, tout en assurant le suivi sur le terrain.

Cette réunion s'inscrit dans le droit fil des consignes, maintes fois réitérées par le Chef de l'Etat, quant à l'obligation d'accélérer le démarrage de bon nombre de mégaprojets dans les divers domaines, plus particulièrement la santé, les transports et autres énergies renouvelables, et ce en simplifiant les procédures en vigueur afin d'offrir aux citoyens les meilleures prestations en matière de gestion de la chose publique.

Dans le même ordre d'idées, on mentionne une étude approfondie menée ces quatorze derniers mois par l'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation (Apii) qui devrait booster l'investissement, favoriser la promotion de l'emploi et créer de la richesse dans plusieurs secteurs clés de l'économie nationale.

Cette étude, élevée au rang d'état des lieux et d'un guide des idées en vue de concrétiser les créneaux porteurs, porte sur quarante projets relatifs à des secteurs vitaux pour l'économie du pays, en l'occurrence les industries mécanique et électrique, l'économie circulaire, la transition énergétique, les industries du textile, habillement et cuir, sans oublier les industries agroalimentaires.

Grâce à la détermination inébranlable du Président Kaïs Saïed, tout semble désormais être mis en place pour accélérer l'oeuvre de développement global et durable en boostant le rythme de réalisation des grands projets publics conformément aux standards d'efficacité, de transparence et de qualité, tout en insistant sur la nécessité de faire redémarrer les grands projets publics bloqués.