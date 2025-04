Tunisie: APII - Résultats d'une étude sur les créneaux porteurs - 40 idées de projets identifiées

L'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation (Apii) vient d'identifier 40 idées de projets dans neuf secteurs prioritaires, considérés comme porteurs pour les investisseurs et les entrepreneurs industriels.

Il s'agit de l'aboutissement d'une étude menée sur une période de 14 mois (août 2023-2024), visant à identifier les nouveaux créneaux prometteurs en Tunisie. Les résultats de cette étude ont été dévoilés lors d'une conférence tenue hier, en présence de représentants du ministère de l'Industrie, de la Conect et de la coopération allemande. Réalisée en partenariat avec la GIZ, l'étude a également abouti à l'élaboration de 10 fiches professionnelles, mettant ainsi à la disposition des porteurs de projets des études de faisabilité quasiment finalisées.

«Cette étude a permis d'explorer des créneaux innovants, susceptibles de répondre aux besoins croissants du marché et de soutenir le développement économique du pays. Des fiches professionnelles ont aussi été élaborées, offrant des informations détaillées sur les perspectives de développement et les opportunités d'affaires», a précisé Omar Bouzouada, directeur général de l'Apii.

Dans le droit fil de la mission de l'Apii

Cette initiative vient enrichir une banque de données qui compte déjà près de 500 idées de projets, détenue par l'agence. Elle vise surtout à offrir aux investisseurs et aux décideurs un outil stratégique fournissant des informations précieuses sur les secteurs à fort potentiel, afin d'orienter les politiques publiques et privées vers la création d'emplois durables et le soutien aux PME. Industries mécaniques et électriques, textile-habillement-cuir, agroalimentaire, économie circulaire, transition énergétique... Selon l'étude, ces secteurs représentent non seulement des opportunités d'investissement, mais aussi des leviers puissants pour créer des emplois durables.

«Ce guide propose des pistes concrètes et des outils pratiques pour les entrepreneurs tunisiens qui pourront exploiter ces secteurs stratégiques afin de créer de l'emploi, générer de la richesse et contribuer à la transformation durable de l'économie tunisienne. Les fiches professionnelles aideront les porteurs de projets à identifier les opportunités d'investissement, à saisir les créneaux porteurs dans des secteurs comme l'économie verte, la transition énergétique ou encore l'industrie technologique, en phase avec les grandes tendances mondiales. Ces documents sont là pour les accompagner à chaque étape de leur projet, les aider à surmonter les défis du marché et les orienter vers les meilleures opportunités économiques », a déclaré Félix Sarrazin, chef du projet Partenariats pour l'emploi et l'appui aux PME à GIZ Tunisie.