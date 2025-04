Tunisie: Les 5es Rencontres du théâtre arabe de Hanovre - « Cosmos » d'Ashtar Muallem et Clément Dazin - Humour cosmique

Découvrir l'artiste circassienne Ashtar Muallem fait l'effet d'une collision céleste dans une salle de spectacle obscure, celle du Pavillon d'Hanovre. Aménagée et scénographiée sur mesure, la scène est prête à lui laisser libre cours d'effectuer pirouettes, mouvements corporels, danse et dialogue humoristique. « Cosmos » brouille les limites entre plusieurs disciplines et traite avec beaucoup d'humour, d'une thématique lourde : la Palestine occupée depuis 1948.

L'artiste, sous les feux d'un projecteur, jambes croisées ou en mouvement, se tient au pied d'un tissu en blanc suspendu, du toit jusqu'au sol. Ashtar le manie comme elle manierait un organe. Ce fil, c'est son extension le temps d'une performance certes physique, mais qui reste profondément parlante. « Cosmos » est une oeuvre révélatrice d'anecdotes personnelles, passionnantes, vécues sous la colonisation sioniste, au fil des décennies oppressantes. Avec une lucidité mêlée à une pointe d'humour, l'artiste manie le verbal comme elle manie son corps : avec une grande souplesse.

Quoi de plus efficace que l'humour pour inviter à la réflexion ? Braquer les projecteurs sur un sujet pesant peut se faire d'une manière scénique, insolite, tout en suscitant le rire intelligent. Le tragique broye, marque et peut être répulsif. L'humour, lui, retient de bout en bout le spectateur.

Muallem défie la gravité avec force et aisance remarquable. Sa performance solaire électrifie la salle. « Etant née avec quelques flexibilités corporelles, j'ai dû les mettre à bon escient, et au service de l'art », précise l'artiste lors d'un panel. «Tout en vouant un intérêt au yoga, à la méditation et en me faisant aider par Youtube (Rire) ». Commente-t-elle, toujours avec un sens de l'humour inégalé.

Ashtar est née et a grandi dans une école de théâtre fondée en Palestine, de parents acteurs de théâtre et fondateurs de l'espace. L'artiste vit dans un milieu qui lui a permis d'affiner ces techniques et de perfectionner son art scénique. Très vite, elle a été repérée par Clément Dazin, spécialiste du théâtre, qui l'invite à collaborer ensemble, autour d'une création improvisée ... réalisée en trois semaines. Depuis, le travail à deux continue. « Cosmos » a tourné en France, mais Ashtar a tenu à la présenter en Palestine. « Je n'ai pu le faire qu'une fois, là-bas ensuite, il y a eu le Covid et tout s'est enchaîné... ».

Toujours à propos de « Cosmos », au moins deux versions ont été réalisées dont une qui évoquait davantage l'aspect religieux, compliqué à faire tourner dans le monde arabe. Faire appel à l'imaginaire humoristique, c'est tenter de traiter de l'époque et de ses aléas, titiller l'humain, l'entretenir intelligemment et esquiver la noirceur. C'est rendre le politique malléable et drôle, ce qui n'est pas un travail mince à faire. «Si je suis la lumière qui est en moi, elle m'éloignera de l'obscurité. Ne pas être intimidé par toute la laideur qui nous entoure est vital donc brillons... surtout ! », conclut-elle.