Tunisie: Forum National de la Promotion de l'Artisanat et de l'Entrepreneuriat pour les Personnes en Situation de Handicap - Valoriser des talents cachés

Une quarantaine de valeureux artisans porteurs de handicap et quasiment tout autant de stands ont exposé leurs produits, au cours d'une mini-foire hier, dans un centre dédié à Gammarth. Une manière de s'autonomiser économiquement fort louable.

Sous l'égide du ministère des Affaires sociales et du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, un Forum national s'est tenu hier, à Gammarth, au Cipph. Il a été organisé par l'Office national de l'artisanat de Tunisie (Onat) et HandiSuccess International, startup spécialisée créée le 23 avril 2024 et légalisée au cours du mois de juin de la même année, et ce en partenariat avec les chambres de commerce et d'industrie tuniso-française, tuniso-italienne, tuniso-suisse et la Fédération tunisienne de l'hôtellerie.

Le principal instigateur et intervenant de l'événement, Najeh Chérif, fondateur et CEO de la startup HandiSucces International n'a pas caché son emballement quant aux retombées économiques encourageantes, au sortir de la journée nationale, dans la promotion sociale et entrepreneuriale des personnes en situation de handicap, à travers l'artisanat.

Objectifs principaux du forum

Parmi les objectifs principaux et les aspirations du Forum national, il y a tout d'abord l'ambition de valoriser l'artisanat des personnes en situation de handicap en mettant en lumière leurs talents et leurs créations, pour les intégrer dans une dynamique économique durable. Ensuite celle de sensibiliser à l'achat responsable en offrant aux entreprises une solution alternative pour répondre à leurs obligations sociales via l'acquisition de produits artisanaux.

Enfin, l'ambition de proposer une alternative concrète aux entreprises bénéficiant de dérogations de l'inspection du travail, leur permettant de répondre à leurs obligations légales via l'acquisition de produits artisanaux plutôt que par le recrutement direct. Enfin, l'objectif de promouvoir les solutions de financement, en présentant les différents programmes et opportunités de soutien pour les artisans en situation de handicap.

Une exposition de produits artisanaux en tous genres et de grande variété s'est déroulée en marge de l'atelier de présentation des panels des différents intervenants. Najeh Cherif a rappelé que la plateforme électronique sous l'adresse web handiartisan.com offre un large éventail de produits créés par les propres mains et le savoir-faire des personnes porteuses de handicap et que chacun devrait acquérir pour soutenir leur cause professionnelle.