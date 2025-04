Tunisie: Vient de paraître - Tunisiens émérites Tome 1 - Un livre en hommage à 40 grandes figures

Les meilleures plumes ont été mises à contribution pour les présenter, et on suppose que la sélection a été difficile tant la Tunisie compte de valeureux Tunisiennes et Tunisiens.

Rendre hommage aux anciens, reconnaître et honorer ceux qui ont permis à notre pays d'être ce qu'il est, en assimiler l'héritage et leur en rendre grâce, telle est la tâche respectueuse qu'ont entreprise les éditions Leaders. « Dédié à des femmes et des hommes contemporains qui nous ont quittés après avoir marqué de leur empreinte divers domaines aussi variés que la politique, les sciences, la médecine, la défense et les arts plastiques, ce livre revient sur leurs parcours et leurs oeuvres».

Les meilleures plumes ont été mises à contribution pour les présenter, et on suppose que la sélection a été difficile tant la Tunisie compte de valeureux tunisiennes et tunisiens. Les éditions Leaders préservent, d'ailleurs, l'avenir et leur intention de poursuivre ces éditions, cet ouvrage n'étant que le tome 1 d'une collection qui ne dit pas combien elle en comptera.

Nous, cependant, nous nous permettons une gentille critique : peu de femmes dans le quorum, et pas de journalistes. Un banquier et un baron d'entreprise seulement, alors qu'on le sait bien, l'argent est le nerf de la guerre. Et s'il y a des artistes plasticiens, il n'y a pas de grands hommes de théâtre ou du cinéma. Mais nous sommes sûrs que cela sera complété dans les éditions suivantes.