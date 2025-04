Maroc: L'organisation d'événements sportifs d'envergure permettra de stimuler la dynamique de développement dans les régions concernées (M. Lekjaa)

Rabat — L'organisation au Maroc des manifestations sportives d'envergure permettra de stimuler la dynamique de développement dans l'ensemble des régions concernées, a affirmé, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé du Budget, et président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa.

S'exprimant à l'issue d'une réunion au siège du ministère de l'Intérieur consacrée à l'évaluation de l'avancement des travaux de construction et de réhabilitation des stades dans les six villes hôtes de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN-2025), M. Lekjaa a souligné que l'organisation des manifestations sportives d'envergure vise à impulser la dynamique de développement au niveau des régions concernées et à l'échelle nationale, tout en permettant à l'économie et à la jeunesse marocaines de tirer pleinement profit des retombées directes de telles échéances sportives.

Il a, par ailleurs, précisé que la réunion a permis de faire le point sur l'état d'avancement des préparatifs en cours pour l'organisation de la CAN-2025, et de s'informer du degré de préparation des régions pour accueillir de grands évènements sportifs qui seront couronnés par la co-organisation de la Coupe du Monde 2030.

Cette réunion a été aussi l'occasion de s'assurer que les chantiers avancent au rythme escompté et que l'ensemble des infrastructures sportives dans les régions concernées seront fin prêtes avant les échéances prévues, l'enjeu étant d'organiser ces manifestations dans des conditions exemplaires, à la hauteur du rayonnement international du Royaume, a-t-il relevé.

Ont pris part à cette réunion le ministre de l'Intérieur, les Walis et présidents des Conseils des régions de Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra, Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, Fès-Meknès, Marrakech-Safi et Souss-Massa, ainsi que des présidents des conseils communaux de Casablanca, Rabat, Tanger, Fès, Marrakech et Agadir.

Y ont également participé les directeurs généraux de l'Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT), de l'Office national des chemins de fer (ONCF), de l'Office national des aéroports (ONDA) et de la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM), le président du directoire de la Société nationale de réalisation et de gestion des équipements sportifs (SONARGES) et la directrice générale de l'Agence nationale des équipements publics (ANEP).