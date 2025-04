Maroc: GITEX - Signature d'un MoU pour le lancement du Collectif pour la promotion de l'entrepreneuriat régional à Marrakech-Safi

Marrakech — Un mémorandum d'entente (MoU) marquant le lancement officiel du Collectif pour la Promotion de l'Entrepreneuriat Régional -Région Marrakech-Safi (COPERE), a été signé, mercredi à Marrakech, en marge de la 3e édition du Gitex Africa Morocco.

Paraphé par les représentants des parties prenantes institutionnelles du Collectif, une initiative soutenue par la GIZ au Maroc, fédérant plusieurs acteurs de l'écosystème entrepreneurial régional et ayant pour point focal le Centre Régional d'Investissement de Marrakech-Safi (CRI-MS), cet accord témoigne d'une volonté commune d'intensifier les efforts pour dynamiser l'entrepreneuriat dans la région, en s'appuyant sur le cadre structurant et les objectifs ambitieux définis par le COPERE.

En vertu de ce MoU, les partenaires s'engagent à collaborer étroitement sur des initiatives spécifiques visant à améliorer l'accompagnement des entrepreneurs, faciliter l'accès au financement, renforcer les capacités des acteurs locaux et promouvoir un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à la croissance, indique un communiqué du COPERE, publié à l'issue de la cérémonie de signature de cet accord.

Ce partenariat devrait accélérer la mise en oeuvre des actions prioritaires du COPERE et renforcer son impact sur le terrain, contribuant ainsi à la création d'emplois, à l'innovation et au développement économique durable de la région, précise la même source.

"Le COPERE n'est pas une structure de plus, mais un outil commun, un point de rencontre, un levier stratégique, et surtout, un cadre humain, fait de confiance, de partage et d'intelligence collective. C'est un engagement commun pour que chaque entrepreneur quel que soit son parcours, sa localisation ou son niveau, sache qu'il n'est jamais seul dans cette aventure", a souligné le directeur général par intérim du CRI-MS, Mohamed Amine Sabibi, cité dans le communiqué.

"Nous avons tous la responsabilité de créer les conditions favorables, d'ouvrir les portes, de simplifier les parcours, de donner à chaque idée une chance de devenir un projet et à chaque projet une chance de devenir une entreprise", a-t-il ajouté.

La cérémonie de signature a réuni l'ensemble des acteurs privés et publics impliqués dans l'écosystème régional, ainsi que les représentants de l'Ambassade d'Allemagne, du ministère de l'Economie et des Finances et du ministère de l'Inclusion Economique, de la Petite Entreprise et de l'Emploi et des Compétences.

Initié dans le cadre du projet PROMET "Promotion de l'entrepreneuriat" de la GIZ, en partenariat avec le CRI-MS, le COPERE se présente comme un mécanisme, visant à structurer et à dynamiser l'écosystème entrepreneurial de la région, en favorisant la collaboration entre les acteurs, en renforçant les capacités des entrepreneurs et en améliorant l'accès aux ressources et aux opportunités.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Gitex Africa Morocco constitue un réel espace de convergence, où étudiants, créateurs, entrepreneurs et institutions esquissent ensemble les contours d'un futur numérique partagé.

Au programme de cet événement d'envergure figurent des conférences sectorielles, des initiatives innovantes dans l'industrie créative et des forums de networking à forte valeur ajoutée.