Maroc: Gitex Africa - Une 3è édition en nette évolution, témoignant d'un effort remarquable de planification et de gestion optimales

Marrakech — La 3è édition du Gitex Africa Morocco, tenue du 14 au 16 avril à Marrakech, a été marquée cette année par une organisation perfectionnée en nette évolution par rapport à l'édition précédente, témoignant d'un effort remarquable pour garantir une planification minutieuse et une gestion optimale.

Selon l'Agence de développement du digital (ADD), co-organisatrice de ce salon technologique et d'innovation d'envergure, les améliorations ont concernées, notamment, les espaces et l'aération, avec une conception réfléchie des lieux mettant en avant des espaces mieux aérés afin de garantir le confort et le bien-être des milliers de visiteurs et des quelque 15.000 exposants venus de 130 pays.

Un accueil distingué et chaleureux a ainsi été réservé aux participants à cet événement d'envergure, placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Une hospitalité exemplaire, marquée par un soin particulier apporté aux visiteurs, offrant une expérience mémorable et valorisant l'image de l'organisation du Gitex 2025.

De même, la synergie entre les partenaires de cette 3è édition du salon a abouti à une gestion fluide et maîtrisée, renforçant l'efficacité opérationnelle et la cohérence de l'événement, qui a accueilli plus de 650 institutions gouvernementales, 350 investisseurs et 660 conférenciers internationaux.

Au niveau des autorités locales, la wilaya de Marrakech a déployé des efforts conséquents pour soutenir l'événement, assurant ainsi son rayonnement et son bon déroulement.

Côté sécurité, un dispositif rigoureux et hautement efficace a été mis en place, permettant une atmosphère sereine et rassurante pour l'ensemble des participants, selon la même source.

La mise en place de mesures proactives de sécurité et une surveillance accrue ont ainsi permis d'anticiper les besoins des participants et de garantir leur satisfaction.

L'objectif primordial consistait à offrir aux visiteurs un accueil irréprochable et une expérience immersive, à la hauteur des attentes de cette édition, portée par le ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l'Administration, en partenariat avec l'ADD.

Le salon du Gitex Africa est organisé par Kaoun International, la filiale internationale du Dubai World Trade Centre (DWTC), en charge de tous les événements GITEX dans le monde.