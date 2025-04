Maroc: Essaouira 'Ville de la Paix' au coeur d'une conférence internationale à Paris

Paris — Le maire d'Essaouira, Tarik Ottmani a pris part, mercredi à Paris, à une conférence internationale sur le thème «Les villes au défi de la paix».

Organisée par la ville de Paris et l'association "Les Guerrières de la Paix", nominée pour le Prix Nobel de la Paix 2025, cette conférence qui a notamment réuni des Organisations et des figures militantes pacifistes des sociétés civiles israélienne et palestinienne aux côtés de maires engagés venus des quatre coins du monde, a été l'occasion de faire résonner la voix de la paix, de la réconciliation et de la justice à travers des tables rondes et un échange rythmé par des témoignages, ainsi qu'un temps fort consacré au rôle des femmes dans la résolution des conflits. Cette rencontre a été portée avec conviction par Hanna Assouline, présidente fondatrice du mouvement « Les Guerrières de la Paix ».

Essaouira, ville symbole pour « les Guerrières de la Paix », est aussi le berceau du Forum mondial des femmes pour la Paix. Sa présence, selon les organisateurs, incarne et confirme la centralité et la crédibilité internationale de la Cité des Alizés comme espace engagé et privilégié du dialogue des Cultures et des Civilisations.

Dans une déclaration à la MAP, M. Ottmani a souligné que la ville d'Essaouira symbolise la culture marocaine de la diversité et du vivre ensemble, notant que cette reconnaissance célébrée à Paris «nous la devons d'abord à notre histoire, à notre spiritualité et à la sagesse de nos souverains».

«C'est le message que porte le Maroc et que porte Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Celui de la richesse et de la promesse de toutes nos altérités», a affirmé le maire d'Essaouira, exprimant sa fierté de représenter la ville à cette conférence qui se veut un hymne à la paix et à la coexistence entre les peuples.

La conférence de Paris sur «les villes au défi de la paix» a été clôturée par l'illumination à 21h30 (HL) de la Tour Eiffel avec une inscription en lettres géantes du mot « PAIX » en français, arabe, hébreu et anglais.

Il s'agit, pour les organisateurs, d'une image forte, universelle et d'un moment historique pour porter haut le message des militants de la paix israéliens et palestiniens.

Au moment de l'illumination - une première mondiale sur un monument de cette envergure- des centaines de jeunes de toutes origines se sont rassemblés sur la place du Trocadéro pour un happening symbolique : pancartes en hébreu, arabe et français à la main, ils ont porté ensemble des messages de paix.