Maroc: La Culture chinoise à l'honneur - Un voyage immersif entre traditions et émotions à Rabat

Rabat — La culture chinoise à été mise à l'honneur, jeudi à Rabat, lors d'un prestigieux événement organisé par l'Ambassade de Chine au Maroc, le Cercle Diplomatique et l'Institut Confucius de l'Université Mohammed V de Rabat, offrant un véritable voyage entre traditions et émotions.

Cette manifestation, qui célèbre le 30e anniversaire de la 4e conférence mondiale sur les femmes, s'inscrit dans une volonté commune de promouvoir le dialogue interculturel et de favoriser une meilleure compréhension mutuelle entre les peuples marocain et chinois, tout en mettant à l'honneur la richesse et la diversité de la culture millénaire chinoise à travers une série d'activités fascinantes et enrichissantes.

Cet événement d'envergure vise également à renforcer les liens culturels entre le Maroc et la Chine, en offrant au public une immersion authentique dans les traditions millénaires de la Chine, grâce à des animations à la fois ludiques, pédagogiques et interactives.

S'exprimant à cette occasion, la directrice de l'Institut Confucius de l'Université Mohammed V, Karima Yatribi, a souligné l'importance de cet événement qui marque un anniversaire particulièrement symbolique pour les femmes, représentant un appel puissant les invitant à poursuivre leur avancée dans tous les domaines de la vie, notamment la santé, l'éducation et la participation politique.

Cet événement d'envergure sera ainsi marqué par des performances artistiques variées, mêlant musique, danse, cérémonie du thé, médecine traditionnelle chinoise, ainsi qu'une dégustation de spécialités culinaires chinoises, a-t-elle fait savoir.

De son côté, l'ambassadeur de Chine au Maroc, Li Changlin, a indiqué que cette journée culturelle vise à mettre en lumière le rôle essentiel des femmes, en insistant sur leur contribution croissante à la promotion de la société et au développement économique du pays.

Il a souligné que cet événement constitue également une illustration de l'importance accordée aux femmes, tout en représentant une invitation à une réflexion renouvelée autour des thématiques du prochain congrès mondial des femmes.

"Nous espérons que d'autres pays pourront, à l'avenir, organiser à leur tour leurs journées culturelles à Rabat", a-t-il dit, estimant que les meilleures relations entre deux États reposent sur une compréhension mutuelle entre leurs peuples, d'où la pertinence de cette initiative culturelle.

Dans le même esprit, la présidente du Cercle diplomatique à Rabat, Unielle Oupolo, a mis en avant l'importance de cette rencontre, qui illustre avec éloquence "ce que nous pouvons accomplir lorsque le dialogue, la coopération et les valeurs humaines nous rassemblent", rappelant que la Conférence de Beijing a constitué une étape majeure dans la reconnaissance universelle des droits des femmes.

"Nous sommes réunis dans ce lieu d'échange et de culture pour honorer la mémoire d'un moment fondateur : la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, tenue à Beijing en 1995, dont le message demeure, encore aujourd'hui, vivant et porteur d'espoir", s'est-elle félicitée.

Mme Oupolo a, par la même occasion, rappelé la mission du Cercle diplomatique, qui oeuvre à bâtir des ponts entre les cultures, à promouvoir la solidarité et à soutenir les actions sociales en faveur des femmes et des enfants, notamment les plus vulnérables.

"A travers nos initiatives sociales, culturelles et caritatives, nous nous efforçons d'apporter des réponses concrètes et solidaires à des réalités souvent invisibles", a-t-elle ajouté, saluant le rôle du Maroc, "terre d'accueil et de richesse humaine, qui offre un cadre unique pour ces engagements".

Au programme de cette journée figurent des spectacles de chant et de musique traditionnelle chinoise, des ateliers de calligraphie mettant à l'honneur l'art de l'écriture chinoise, une initiation à la médecine traditionnelle, ainsi qu'une démonstration de Kung Fu, art martial emblématique alliant maîtrise du corps et de l'esprit.

L'un des temps forts de cette célébration sera la dégustation de spécialités culinaires chinoises, préparées sur place par le chef de la Résidence de l'Ambassadeur de Chine. Ce voyage gastronomique transportera les invités au coeur des saveurs authentiques de la Chine, entre tradition et raffinement.