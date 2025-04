Maroc: Gitex 2025 - Les startups, un écosystème en pleine effervescence

Marrakech — L'écosystème des start-ups au Maroc connaît une montée en puissance remarquable, avec une convergence des actions et une collaboration entre les différents acteurs publics et privés. Grâce à une synergie entre entrepreneurs, investisseurs, incubateurs et mentors, les startups marocaines sont promises à un bel avenir avec un potentiel de croissance énorme et une capacité à répondre aux enjeux locaux.

Dans ce sens, Gitex Africa Morocco, organisé du 14 au 16 avril à Marrakech, offre aux startups les plus prometteuses une opportunité en or pour tenter leur chance auprès des investisseurs privés et publics et des Ventures-capital internationaux.

Pour Abdessamad Lahmami, Programme Manager chez AcceLab, accélérateur marocain de startups dédié à la sportech, Gitex constitue une occasion aux startups pour avoir une visibilité accrue et de faire du réseautage et de développer leur business.

Premier accélérateur marocain qui accompagne les startups innovantes opérant à la croisée du sport et de la technologie, en partenariat avec La Marocaine Des Jeux et Des Sports (MDJS), AcceLab ambitionne de faire de la "pure accélération" en se concentrant exclusivement sur les startups sportech, a fait savoir M. Lahmami dans une interview accordée à la MAP.

"Parmi les success stories, M. Lahmami cite Wanaut, une startup qui propose des offres sportives et culturelles qui a réussi à lever 2 millions de dirhams à travers sa plateforme de billetterie, en plus de My Steps, une application qui rémunère les individus pour marcher en vue d'éradiquer la sédentarité", a-t-il indiqué.

De son côté, le directeur des opérations d'Open Startup International (OST), une organisation à but non lucratif dédiée à l'accompagnement des startups, a affirmé que la 3e édition du GITEX Africa Morocco représente une opportunité stratégique pour le développement des jeunes startups innovantes du continent.

"Ce rendez-vous technologique s'impose désormais en tant que plateforme incontournable pour le développement de l'écosystème entrepreneurial", a-t-il relevé.

Au moment où l'Intelligence artificielle (IA) redéfinit les règles du jeu pour les startups et devient un catalyseur de transformations massives, les entrepreneurs sont appelés à innover, gagner en réactivité et rivaliser avec les grandes structures sur des marchés de plus en plus compétitifs.

Dans cette veine, Ghita Mezzour, dirigeante et fondatrice de DecisiveAI, a estimé que l'IA offre des opportunités aux petites et moyennes entreprises (PME) et peut profondément changer et améliorer la manière dont fonctionne une organisation.

"L'IA peut notamment améliorer la productivité, aider à prendre de meilleures décisions, améliorer la décision client, augmenter les ventes et réduire les frais, etc",a-t-elle dit dans une déclaration à la MAP.

Et de noter que Decisive AI, une plateforme collaborative aidant les organisations marocaines à tirer profit de l'IA pour atteindre leurs objectifs stratégiques, offre également des services aux PME, notamment les startups.

"Notre mission est que toutes les organisations publiques, privées, quels que soient leurs secteurs, petites ou grandes, puissent tirer profit de l'intelligence artificielle pour atteindre leurs objectifs stratégiques", a souligné Mme Mezzour.

Avec la présence de 800 startups venues des quatre coins du monde, la troisième édition du GITEX Africa Morocco a constitué un terrain de prédilection pour les jeunes entreprises innovantes.