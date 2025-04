ORAN — La première rencontre régionale des journalistes et professionnels des médias algériens, organisée jeudi à Oran, a été clôturée par de nombreuses recommandations et propositions formulées par les participants issus de différentes institutions médiatiques à travers les ateliers organisés à cette occasion, dans le but de soutenir la profession journalistique et de l'élever à un niveau supérieur.

Les recommandations du premier atelier, consacré à "La nouvelle législation encadrant le secteur de la communication et la déontologie professionnelle", appellent à la nécessité de renforcer la protection juridique et sociale des journalistes, ainsi que l'adoption d'un texte organisant le statut particulier du journaliste.

Les participants ont également appelé à l'élaboration des textes d'application relatifs à la création d'un fonds de soutien à la presse écrite, audiovisuelle et électronique.

Il a été aussi proposé d'inclure la profession de journaliste dans la catégorie des métiers pénibles afin de bénéficier des avantages qui en découlent.

De leur côté, les participants à l'atelier sur "La réalité de la presse audiovisuelle, écrite et électronique face aux nouveaux défis de l'intelligence artificielle et des technologies de la 5G" ont souligné la nécessité de former les journalistes aux technologies d'intelligence artificielle, en suggérant aussi un partenariat entre le ministère de la Communication et les startups comme solution pour développer la presse numérique.

Les recommandations ont aussi insisté sur la création d'un Conseil de déontologie des médias et sur l'urgence de relancer le fonds de soutien à la presse, en appelant à renforcer la coopération entre les médias et les universités.

Concernant l'atelier sur "La communication institutionnelle et son rôle dans la promotion de l'image de l'Algérie", il a été recommandé de créer une haute autorité nationale dédiée à la communication institutionnelle, avec un budget adapté à la transition numérique dans ce domaine.

Les recommandations de l'atelier sur "La formation spécialisée, continue et la prospective des métiers d'avenir" ont, quant à elles, insisté sur la formation continue et spécialisée, la révision de la politique générale de formation, en particulier sur le plan de la spécialisation et de l'adéquation formation-emploi, ainsi que la mise à jour régulière des programmes de formation universitaire.

Les participants ont également proposé la création d'une commission sectorielle conjointe entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministère de la Communication pour anticiper les métiers de demain.

Dans son discours de clôture, le ministre de la Communication, M. Mohamed Meziane, a appelé la famille médiatique à oeuvrer pour améliorer la performance professionnelle, indiquant qu'un rapport intermédiaire sur la rencontre d'Oran sera préparé, suivi de rencontres similaires à Constantine, Ouargla et Alger. L'ensemble des propositions sera compilé dans un rapport final qui sera présenté au Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui prendra les décisions qu'il jugera adéquates le 3 mai prochain à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse.

Cette importante rencontre, organisée par le ministère de la Communication, en coordination avec la wilaya d'Oran, a vu la présence de représentants de la Direction générale de la communication auprès de la Présidence de la République, des responsables de plusieurs institutions médiatiques, ainsi que des journalistes et professionnels des médias issus de 17 wilayas de l'Ouest et du Sud-ouest du pays, en plus des représentants des bureaux locaux d'associations et syndicats nationaux.