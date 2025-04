Algérie: Sonelgaz signe avec la société égyptienne 'Elsewedy Electric' un mémorandum d'entente dans les domaines de l'énergie

ALGER — Un mémorandum d'entente a été signé, jeudi à Alger, entre le groupe Sonelgaz et la société égyptienne "Elsewedy Electric", visant l'élargissement des perspectives de partenariat dans plusieurs domaines énergétiques stratégiques, dont l'ingénierie et la réalisation des infrastructures énergétiques, indique un communiqué du ministère de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables.

La cérémonie de signature s'est déroulée au siège du ministère, sous la supervision du ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, M. Mohamed Arkab, et du ministre égyptien des Affaires étrangères, de l'Immigration et des Expatriés égyptiens, M. Badr Abdel-Atty.

La cérémonie s'est déroulée en présence des secrétaires d'Etat chargés respectivement des Mines et des Energies renouvelables, de l'ambassadeur d'Algérie auprès de la République arabe d'Egypte, de l'ambassadeur d'Egypte auprès de l'Algérie, du PDG du groupe Sonelgaz, du président exécutif du groupe "Elsewedy Electric", ainsi que de cadres des deux parties.

Cette signature intervient dans le cadre du renforcement de la coopération économique extérieure et de l'appui à l'investissement en Algérie, conformément aux orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à étendre les perspectives de partenariat avec les pays frères et amis, notamment dans les domaines de l'énergie, précise le communiqué.

Cet accord tend également à renforcer la présence internationale du groupe Sonelgaz sur les marchés extérieurs et à approfondir ses relations continentales dans le domaine de l'énergie, selon la même source.

Signé par le PDG de Sonelgaz, Mourad Adjal, et le directeur exécutif d'Elsewedy Electric, Ahmed Elsewedy, ce mémorandum d'entente vise à définir le cadre général de coopération entre les deux partenaires et à établir les mécanismes d'action commune leur permettant d'atteindre leurs objectifs dans de nombreux domaines stratégiques.

Ces domaines comprennent notamment la fabrication et la commercialisation d'équipements énergétiques, particulièrement ceux à très haute tension, l'ingénierie, la réalisation d'infrastructures énergétiques, les mesures communes pour investir les marchés extérieurs et l'échange d'expertises et de formation entre les cadres techniques des deux pays.

Ce mémorandum, qui représente "une étape stratégique importante devant renforcer les relations économiques entre l'Algérie et l'Egypte", vient réaffirmer la solidité du partenariat entre les deux pays dans divers domaines.

Il met également en lumière "le rôle central de Sonelgaz dans le développement de l'industrie de l'énergie électrique dans la région et le renforcement de la coopération bilatérale", conclut le communiqué.