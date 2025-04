Algérie: Le DGSN reçoit son homologue italien

ALGER — Le Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), M. Ali Badaoui, a reçu, jeudi, son homologue italien, M. Vittorio Pisani, en visite en Algérie à la tête d'une délégation de haut niveau, avec lequel il a examiné les voies et moyens de renforcer la coopération et la coordination sécuritaires ainsi que de partager les expertises en matière de formation.

La visite du Directeur général de la Police italienne en Algérie s'inscrit dans le cadre de l'accord sécuritaire liant les deux pays, signé en février 2024 par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire et son homologue italien, visant à adapter la coordination et la coopération communes aux nouveaux défis sécuritaires.

Cette rencontre, tenue au siège de la DGSN, a donné lieu à des échanges entre les deux parties, axés sur "l'examen des mécanismes opérationnels destinés à renforcer la coopération et la coordination sécuritaires en matière de lutte contre la criminalité, sous toutes ses formes, en particulier le crime organisé transfrontalier, ainsi que sur le partage d'expériences et de savoir-faire en matière de formation".

Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Badaoui a affirmé que cette rencontre constituait "une opportunité propice pour œuvrer ensemble à hisser la coopération et la coordination policières communes vers de hauts niveaux, au mieux des intérêts des deux parties".

Il a, également, précisé que la lutte contre les diverses menaces sécuritaires requiert "un renforcement accru de la coordination et de la coopération entre les forces de l'ordre des deux pays", notamment en ce qui concerne le crime organisé transnational, tel que le trafic d'armes, de munitions et de stupéfiants, la cybercriminalité, la criminalité économique, la traite des êtres humains, le trafic d'organes et la migration clandestine.

Le DGSN a souligné que la coopération et la coordination se réalisent par "un échange efficace d'informations opérationnelles et d'expertises ainsi que par l'intensification des visites entre responsables, de manière à contribuer à la neutralisation et à la répression des réseaux du crime organisé".

Dans le même ordre d'idée, M. Badaoui s'est félicité des "relations privilégiées" unissant la Police algérienne et son homologue italienne, expliquant que ces liens reposaient sur "des valeurs et des standards communs s'inscrivant dans le cadre de l'action bilatérale et multilatérale et dans l'espace des instances de l'Union européenne (UE) chargées de la lutte contre le crime organisé et le terrorisme".

Pour sa part, M. Vittorio Pisani a mis en exergue "la convergence de vues entre les deux parties sur l'ensemble des questions d'intérêt commun", relevant, par là même, l'impératif de "renforcer les échanges et la coordination opérationnelle".

La vision partagée des deux pays permettrait d'aboutir à "des modèles de coopération susceptibles de consolider la coordination en matière d'échange d'informations", a-t-il dit, rappelant que la Police italienne se tient "ouverte à toute forme de coopération et de coordination avec son homologue algérienne".