Afrique du Nord: Algérie-Egypte - Arkab évoque avec le MAE égyptien les moyens de renforcer la coopération bilatérale

ALGER — Le ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, M. Mohamed Arkab, a reçu, jeudi à Alger, le ministre des Affaires étrangères, de l'Immigration et des Expatriés égyptiens, M. Badr Abdel-Atty, avec lequel il a évoqué les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale, indique un communiqué du ministère.

Cette rencontre, tenue au siège du ministère, s'est déroulée en présence de la Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Energie, chargée des Mines, Karima Tafer, et du Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Energie, chargé des Energies renouvelables, Noureddine Yassaa, ainsi que de l'ambassadeur d'Algérie auprès de la République arabe d'Egypte, de l'ambassadeur d'Egypte auprès de l'Algérie, du Président-directeur général (P-Dg) du groupe Sonelgaz, Mourad Adjal, du P-Dg du groupe égyptien Elsewedy Electric, M. Ahmed El Sewedy, et de plusieurs cadres des deux parties.

A cette occasion, les deux ministres ont examiné l'état des relations de coopération bilatérale et les perspectives de leur développement, notamment dans les domaines de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables.

Arkab a relevé, à ce propos, l'importance de promouvoir la coopération entre les deux pays dans les domaines des hydrocarbures, notamment les secteurs en amont et en aval, ainsi que dans les domaines du transport de l'électricité, de la fabrication locale d'équipements électriques, ou encore de la commercialisation du gaz et des énergies renouvelables.

Il a été également question de l'examen des opportunités de coopération dans le secteur minier, en particulier en matière de prospection, d'exploration, d'exploitation et de transformation des ressources minérales.

Par ailleurs, les deux parties ont estimé nécessaire de développer des projets énergétiques d'envergure, dans le cadre de la transition énergétique africaine, mettant notamment l'accent sur le renforcement de la durabilité énergétique, à travers les énergies renouvelables, telles que les énergies solaire et éolienne.

La rencontre a également permis de discuter des opportunités de coopération dans les domaines de l'hydrogène vert, du dessalement de l'eau de mer, des industries de transformation du phosphate et de la production d'engrais phosphatés.

Les deux parties ont, à ce propos, souligné l'importance de l'échange d'expertises et d'informations entre les deux pays dans ce secteur afin de tirer le meilleur parti des ressources minérales et les transformer ocalement, relevant l'importance de renforcer la coopération entre les entreprises algériennes et égyptiennes dans différents domaines, en se focalisant sur les projets conjoints.

A cette occasion, M. Arkab a appelé les entreprises égyptiennes à tirer profit des nouveaux cadres juridiques qui offrent de grandes opportunités d'investissement en Algérie.

Les deux parties se sont également félicitées du niveau des relations privilégiées et de la coopération entre les groupes Sonelgaz et "Elsewedy Electric" pour le développement de solutions d'infrastructure électrique, réaffirmant l'importance de consolider cette coopération afin de soutenir les investissements dans les infrastructures énergétiques, et la fabrication locale des équipements à très haute tension (câbles, transformateurs et isolateurs électriques).

Au terme de la rencontre, les deux parties sont convenues d'intensifier les consultations et les visites entre les responsables et les entreprises des deux pays, et d'oeuvrer à la mise en oeuvre de projets communs dans les domaines de l'énergie et des mines, au mieux des intérêts des deux peuples frères et en faveur du développement économique et de la sécurité énergétique dans la région, conclut le communiqué.